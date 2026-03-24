24 de marzo de 2026 - 17:41

Para las manchas de sudor: el truco de limpieza casero para devolverle el blanco a tu ropa

Ese tono amarillento o la textura endurecida no solo afecta la apariencia, sino que muchas veces persiste incluso después del lavado.

Las manchas blancas o amarillas que aparecen en la ropa pueden tratarse con ingredientes habituales del hogar.

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Por Redacción

Las manchas de sudor, especialmente en remeras blancas, suelen acumularse con el uso diario y volverse cada vez más visibles con el paso del tiempo. Frente a este problema frecuente, existe una alternativa de limpieza que utiliza ingredientes comunes y permite tratar las manchas de forma directa, sin recurrir a productos costosos ni dañar la tela.

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&nbsp;Frente a este problema frecuente, existe una alternativa de limpieza que utiliza ingredientes comunes.

Frente a este problema frecuente, existe una alternativa de limpieza que utiliza ingredientes comunes.

Por qué aparecen las manchas en la ropa

Aunque se asocian al sudor, en realidad se forman por la combinación de transpiración, desodorantes y bacterias. Esa mezcla genera residuos que se adhieren a las fibras y terminan alterando el color original.

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Los expertos advierten que el consumo excesivo de bicarbonato de sodio puede ser peligroso.

Los expertos advierten que el consumo excesivo de bicarbonato de sodio puede ser peligroso.

Cómo eliminar las manchas con un método casero efectivo

Para tratar este problema, existe una preparación simple que actúa directamente sobre la mancha:

- Mezclá 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de agua oxigenada y 1 cucharadita de detergente líquido

- Aplicá la mezcla sobre la zona afectada

- Frotá suavemente con un cepillo o con los dedos

- Dejá actuar entre 20 y 30 minutos

- Lavá la prenda como lo hacés habitualmente

Esta combinación permite descomponer los residuos acumulados, blanquear la tela y eliminar los restos que provocan el mal olor.

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Descubrí todo lo que podes solucionar en casa con este ingrediente fácil de conseguir y barato.

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Otras alternativas que también pueden funcionar

Si buscás opciones complementarias o necesitás reforzar el tratamiento, podés probar con:

- Vinagre blanco: ayuda a neutralizar olores y aflojar la suciedad adherida. Se recomienda dejar la prenda en remojo unos 30 minutos antes del lavado

- Limón y sal: útil para manchas recientes. Se aplica sobre la zona y se puede dejar actuar al sol

- Bicarbonato con agua: opción más suave para marcas leves

Manchas de desodorante en la ropa

Errores frecuentes que empeoran el problema

Algunos hábitos pueden hacer que la mancha se fije aún más:

- Lavar directamente con agua caliente sin tratar la zona

- No aplicar ningún producto antes del lavado

- Usar exceso de desodorante

- Secar la prenda sin verificar si la mancha desapareció

Evitar estos errores resulta clave para mantener la ropa en buen estado por más tiempo y evitar que las manchas se vuelvan permanentes.

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