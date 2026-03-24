Para las manchas de sudor: el truco de limpieza casero para devolverle el blanco a tu ropa

Las manchas de sudor, especialmente en remeras blancas, suelen acumularse con el uso diario y volverse cada vez más visibles con el paso del tiempo. Frente a este problema frecuente, existe una alternativa de limpieza que utiliza ingredientes comunes y permite tratar las manchas de forma directa, sin recurrir a productos costosos ni dañar la tela.
Aunque se asocian al sudor, en realidad se forman por la combinación de transpiración, desodorantes y bacterias. Esa mezcla genera residuos que se adhieren a las fibras y terminan alterando el color original.
Cómo eliminar las manchas con un método casero efectivo
Para tratar este problema, existe una preparación simple que actúa directamente sobre la mancha:
- Mezclá 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de agua oxigenada y 1 cucharadita de detergente líquido
- Aplicá la mezcla sobre la zona afectada
- Frotásuavemente con un cepillo o con los dedos
- Dejá actuar entre 20 y 30 minutos
- Lavá la prenda como lo hacés habitualmente
Esta combinación permite descomponer los residuos acumulados, blanquear la tela y eliminar los restos que provocan el mal olor.
Otras alternativas que también pueden funcionar
Si buscás opciones complementarias o necesitás reforzar el tratamiento, podés probar con:
- Vinagre blanco: ayuda a neutralizar olores y aflojar la suciedad adherida. Se recomienda dejar la prenda en remojo unos 30 minutos antes del lavado
- Limón y sal: útil para manchas recientes. Se aplica sobre la zona y se puede dejar actuar al sol
- Bicarbonato con agua: opción más suave para marcas leves
Errores frecuentes que empeoran el problema
Algunos hábitos pueden hacer que la mancha se fije aún más:
- Lavar directamente con agua caliente sin tratar la zona
- No aplicar ningún producto antes del lavado
- Usar exceso de desodorante
- Secar la prenda sin verificar si la mancha desapareció
Evitar estos errores resulta clave para mantener la ropa en buen estado por más tiempo y evitar que las manchas se vuelvan permanentes.