Para las manchas de sudor: el truco de limpieza casero para devolverle el blanco a tu ropa

Las manchas de sudor , especialmente en remeras blancas, suelen acumularse con el uso diario y volverse cada vez más visibles con el paso del tiempo. Frente a este problema frecuente, existe una alternativa de limpieza que utiliza ingredientes comunes y permite tratar las manchas de forma directa, sin recurrir a productos costosos ni dañar la tela.

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Aunque se asocian al sudor, en realidad se forman por la combinación de transpiración, desodorantes y bacterias. Esa mezcla genera residuos que se adhieren a las fibras y terminan alterando el color original.

Frente a este problema frecuente, existe una alternativa de limpieza que utiliza ingredientes comunes.

Para tratar este problema, existe una preparación simple que actúa directamente sobre la mancha:

Los expertos advierten que el consumo excesivo de bicarbonato de sodio puede ser peligroso.

- Mezclá 2 cucharadas de bicarbonato de sodio , 1 cucharada de agua oxigenada y 1 cucharadita de detergente líquido

- Aplicá la mezcla sobre la zona afectada

- Frotá suavemente con un cepillo o con los dedos

- Dejá actuar entre 20 y 30 minutos

- Lavá la prenda como lo hacés habitualmente

Esta combinación permite descomponer los residuos acumulados, blanquear la tela y eliminar los restos que provocan el mal olor.

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Otras alternativas que también pueden funcionar

Si buscás opciones complementarias o necesitás reforzar el tratamiento, podés probar con:

- Vinagre blanco: ayuda a neutralizar olores y aflojar la suciedad adherida. Se recomienda dejar la prenda en remojo unos 30 minutos antes del lavado

- Limón y sal: útil para manchas recientes. Se aplica sobre la zona y se puede dejar actuar al sol

- Bicarbonato con agua: opción más suave para marcas leves

Manchas de desodorante en la ropa

Errores frecuentes que empeoran el problema

Algunos hábitos pueden hacer que la mancha se fije aún más:

- Lavar directamente con agua caliente sin tratar la zona

- No aplicar ningún producto antes del lavado

- Usar exceso de desodorante

- Secar la prenda sin verificar si la mancha desapareció

Evitar estos errores resulta clave para mantener la ropa en buen estado por más tiempo y evitar que las manchas se vuelvan permanentes.