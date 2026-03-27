Grupo Limpiolux , empresa argentina líder en facility management con 60 años de trayectoria, presentó los primeros equipos de limpieza 100% autónomos en el país y en Sudamérica, desarrollados por la compañía de robótica Rosiwit. Se trata de una tecnología diseñada para responder a una demanda creciente del mercado : mayor eficiencia operativa, optimización de recursos y servicios más seguros.

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“En 2024 muchos clientes empezaron a preguntarnos si existía una automatización para la limpieza . Y la realidad es que, en Argentina, hasta el día de hoy las máquinas son semiautónomas porque requieren supervisión. Ahí empezamos a investigar y dimos con Rosiwit, que es un líder mundial en robótica 100% autónoma”, explicó Sebastián Peluso , director de Limpiolux .

Los equipos funcionan a partir de sensores avanzados y sistemas de navegación que les permiten construir mapas detallados de los espacios donde operan. A través de un sistema de mapeo y reconocimiento dinámico, los robots identifican obstáculos, adaptan sus recorridos y optimizan las rutas de limpieza con el tiempo.

Llegan a la Argentina los robots que permiten automatizar la limpieza de grandes superficies

El sistema combina sensores en dos y tres dimensiones, cámaras bifocales y una tecnología de navegación llamada 3D SLAM, que permite detectar desde personas hasta objetos pequeños en el suelo. Si alguien se cruza en su camino, el robot frena automáticamente y modifica su trayectoria.

“ Los sensores generan este mapeo de la forma más optimizada , no solo a nivel del piso, sino en altura. Identifican objetos que aparecen en el medio y aprenden mediante machine learning cómo mejorar las rutas de trabajo y cómo hacer más eficiente el trabajo de limpieza”, explica Nicolás Chaz, gerente general de Reparados, distribuidora de maquinaria de limpieza.

Evento de lanzamiento de los robots Llegan a la Argentina los robots que permiten automatizar la limpieza de grandes superficies Grupo Limpiolux

Limpieza sin supervisión constante

Los robots gestionan gran parte de su propio mantenimiento gracias a estaciones de carga automáticas, también llamadas “docks”. Allí recargan batería, reponen agua limpia, dosifican productos de limpieza y descargan el agua utilizada, todo sin intervención humana.

Esto permite programar cronogramas completos de trabajo. Las máquinas pueden limpiar un área durante un tiempo determinado y luego desplazarse por sí mismas a otra zona previamente configurada.

El sistema, además, se conecta a una plataforma en la nube que permite monitorear el desempeño en tiempo real desde una aplicación móvil: porcentaje de tareas completadas, rutas de trabajo, historial de fallas o diagnósticos remotos.

El Titan 810 y el Skywalker 50 Llegan a la Argentina los robots que permiten automatizar la limpieza de grandes superficies Grupo Limpiolux

Dos robots, dos escalas

La tecnología presentada incluye dos modelos (ambos utilizan baterías de litio de carga rápida) pensados para distintos tipos de espacios:

El Skywalker 50 está diseñado para áreas de tamaño medio, como oficinas o centros comerciales pequeños. Puede limpiar hasta 1.200 metros cuadrados por hora, y su sistema de navegación permite trabajar con gran precisión en lugares con obstáculos o circulación de personas.

El Titan 810, en cambio, está pensado para entornos industriales de gran escala. Con un tanque de 150 litros de agua limpia y 190 litros de agua sucia, puede limpiar más de 2.800 metros cuadrados por hora. En cuatro horas puede cubrir la superficie de una manzana urbana.

Seguridad laboral + eficiencia energética

Los robots consumen entre un 85% y un 90% menos de energía que las máquinas convencionales y reducen más del 60% del consumo de agua, ya que mantienen una velocidad constante y liberan solo la cantidad necesaria durante el lavado. Esto evita el exceso de humedad en el piso y reduce el riesgo de caídas.

Además, los equipos generan reportes automáticos sobre los metros cuadrados limpiados y los recursos utilizados, lo que permite medir con precisión el desempeño del servicio y simplificar procesos de auditoría y certificación.