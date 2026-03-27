27 de marzo de 2026 - 17:39

Llegan a la Argentina los robots que permiten automatizar la limpieza de grandes superficies

Argentina acaba de sumarse a esa tendencia de la mano de Grupo Limpiolux, una de las más prestigiosas del país.

Cecilia Peluso, CEO de Grupo Limpiolux, y Sebastián Peluso, Director de la misma empresa.

Cecilia Peluso, CEO de Grupo Limpiolux, y Sebastián Peluso, Director de la misma empresa.

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Grupo Limpiolux
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Grupo Limpiolux, empresa argentina líder en facility management con 60 años de trayectoria, presentó los primeros equipos de limpieza 100% autónomos en el país y en Sudamérica, desarrollados por la compañía de robótica Rosiwit. Se trata de una tecnología diseñada para responder a una demanda creciente del mercado: mayor eficiencia operativa, optimización de recursos y servicios más seguros.

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“En 2024 muchos clientes empezaron a preguntarnos si existía una automatización para la limpieza. Y la realidad es que, en Argentina, hasta el día de hoy las máquinas son semiautónomas porque requieren supervisión. Ahí empezamos a investigar y dimos con Rosiwit, que es un líder mundial en robótica 100% autónoma”, explicó Sebastián Peluso, director de Limpiolux.

Demostración del Titan 810
Llegan a la Argentina los robots que permiten automatizar la limpieza de grandes superficies

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¿Cómo funcionan?

Los equipos funcionan a partir de sensores avanzados y sistemas de navegación que les permiten construir mapas detallados de los espacios donde operan. A través de un sistema de mapeo y reconocimiento dinámico, los robots identifican obstáculos, adaptan sus recorridos y optimizan las rutas de limpieza con el tiempo.

El sistema combina sensores en dos y tres dimensiones, cámaras bifocales y una tecnología de navegación llamada 3D SLAM, que permite detectar desde personas hasta objetos pequeños en el suelo. Si alguien se cruza en su camino, el robot frena automáticamente y modifica su trayectoria.

Los sensores generan este mapeo de la forma más optimizada, no solo a nivel del piso, sino en altura. Identifican objetos que aparecen en el medio y aprenden mediante machine learning cómo mejorar las rutas de trabajo y cómo hacer más eficiente el trabajo de limpieza”, explica Nicolás Chaz, gerente general de Reparados, distribuidora de maquinaria de limpieza.

Evento de lanzamiento de los robots
Llegan a la Argentina los robots que permiten automatizar la limpieza de grandes superficies

Llegan a la Argentina los robots que permiten automatizar la limpieza de grandes superficies

Limpieza sin supervisión constante

Los robots gestionan gran parte de su propio mantenimiento gracias a estaciones de carga automáticas, también llamadas “docks”. Allí recargan batería, reponen agua limpia, dosifican productos de limpieza y descargan el agua utilizada, todo sin intervención humana.

Esto permite programar cronogramas completos de trabajo. Las máquinas pueden limpiar un área durante un tiempo determinado y luego desplazarse por sí mismas a otra zona previamente configurada.

El sistema, además, se conecta a una plataforma en la nube que permite monitorear el desempeño en tiempo real desde una aplicación móvil: porcentaje de tareas completadas, rutas de trabajo, historial de fallas o diagnósticos remotos.

El Titan 810 y el Skywalker 50
Llegan a la Argentina los robots que permiten automatizar la limpieza de grandes superficies

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Dos robots, dos escalas

La tecnología presentada incluye dos modelos (ambos utilizan baterías de litio de carga rápida) pensados para distintos tipos de espacios:

El Skywalker 50 está diseñado para áreas de tamaño medio, como oficinas o centros comerciales pequeños. Puede limpiar hasta 1.200 metros cuadrados por hora, y su sistema de navegación permite trabajar con gran precisión en lugares con obstáculos o circulación de personas.

El Titan 810, en cambio, está pensado para entornos industriales de gran escala. Con un tanque de 150 litros de agua limpia y 190 litros de agua sucia, puede limpiar más de 2.800 metros cuadrados por hora. En cuatro horas puede cubrir la superficie de una manzana urbana.

Seguridad laboral + eficiencia energética

Los robots consumen entre un 85% y un 90% menos de energía que las máquinas convencionales y reducen más del 60% del consumo de agua, ya que mantienen una velocidad constante y liberan solo la cantidad necesaria durante el lavado. Esto evita el exceso de humedad en el piso y reduce el riesgo de caídas.

Además, los equipos generan reportes automáticos sobre los metros cuadrados limpiados y los recursos utilizados, lo que permite medir con precisión el desempeño del servicio y simplificar procesos de auditoría y certificación.

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