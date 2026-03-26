Energía en Argentina, del desorden al orden, el desafío de consolidar el crecimiento

A poco más de dos años del inicio de esta etapa, la Argentina comenzó a ordenar uno de los sectores más estratégicos para su desarrollo, la energía. Este proceso no solo implica corregir desequilibrios del pasado, sino también abrir una nueva oportunidad para crecer, invertir y proyectarse al mundo.

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Durante muchos años, el sistema energético estuvo atravesado por distorsiones que limitaron su potencial. Sin embargo, lo importante no es solo entender ese punto de partida, sino reconocer que hoy la Argentina está dando pasos concretos para dejar atrás esa etapa y construir un sistema más sólido, previsible y orientado al desarrollo.

Ordenar el sector energético es, en este sentido, mucho más que una corrección técnica. Es la base sobre la cual se puede construir crecimiento sostenido. En estos dos años, comenzaron a recomponerse variables clave, se recuperó previsibilidad y se empezó a generar un entorno más favorable para la inversión.

Ese cambio ya empieza a verse en la realidad . Argentina está alcanzando niveles récord de producción de petróleo y gas, impulsados principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, una de las principales reservas no convencionales del mundo. La producción de petróleo se encuentra en niveles históricos y se aproxima al millón de barriles diarios, mientras que el gas natural viene creciendo de manera sostenida.

Hoy la Argentina logra autoabastecerse de gas durante gran parte del año e incluso exportar en los meses de menor demanda. Sin embargo, en los picos de consumo invernal todavía requiere importaciones, lo que refleja que el desafío actual ya no es de recursos, sino de infraestructura y capacidad de transporte para sostener ese equilibrio de forma plena.

Estos avances muestran algo fundamental. Cuando existen condiciones más claras y previsibles, el sector responde. Hay inversión, hay innovación y hay crecimiento. Vaca Muerta es hoy una demostración concreta del potencial que tiene la Argentina cuando se generan las condiciones adecuadas.

A partir de esta base, el desafío es consolidar y ampliar este proceso. Sostener reglas claras, profundizar la previsibilidad y continuar eliminando obstáculos permitirá acelerar el desarrollo del sector y multiplicar sus impactos en toda la economía.

La Argentina tiene una oportunidad histórica. Pocos países cuentan con la combinación de recursos naturales, capacidad técnica y potencial exportador que hoy tenemos. Convertirnos en un actor relevante en el escenario energético global no es una aspiración lejana, es una posibilidad concreta si se sostiene el rumbo.

En esta nueva etapa, el rol del Estado también se redefine. Ordenar, simplificar y garantizar estabilidad se vuelve central para acompañar el crecimiento. Cuando las reglas son claras y se sostienen en el tiempo, el sector privado invierte, produce y genera empleo.

Los primeros resultados están a la vista y marcan una dirección clara. Pero lo más importante es lo que viene. Consolidar este camino, ampliar la infraestructura especialmente en transporte y evacuación de producción y seguir aumentando la escala permitirá transformar a la energía en uno de los principales motores del desarrollo argentino.

Porque cuando la energía crece, crece la economía. Y cuando la economía crece, se multiplican las oportunidades para todos.

La Argentina ya empezó a recorrer este camino. El desafío ahora es sostenerlo y profundizarlo.

Ese es el presente. Y, sobre todo, el futuro que tenemos por delante.

* El autor es presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación y presidente de La Libertad Avanza Mendoza.