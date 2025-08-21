Facundo Correa Llano definió cuándo será la afiliación de Hebe Casado a La Libertad Avanza

El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, se refirió a la situación partidaria de la vicegobernadora, Hebe Casado, y aseguró que su incorporación al espacio libertario se concretará una vez que finalice su mandato dentro de la gestión de Cambia Mendoza.
En las últimas semanas, al partido del presidente Javier Milei se sumaron dirigentes locales como el ministro de Defensa, Luis Petri, y el diputado nacional, Álvaro Martínez. Ambos integran la lista de candidatos a diputados nacionales del frente La Libertad Avanza: Petri en primer término y Martínez en tercer lugar.
Tras la presentación de los postulantes, Correa Llano fue consultado sobre la posibilidad de que Casado se sume al partido. Su respuesta fue categórica.
“Hoy ella representa institucionalmente a Cambia Mendoza, forma parte de un gobierno provincial, así que entendemos que ese es el camino que tiene que llevar adelante. Ella forma parte de Cambia Mendoza”, afirmó el legislador nacional.
La vicegobernadora, Hebe Casado junto al gobernador, Alfredo Cornejo
La vicegobernadora, Hebe Casado junto al gobernador, Alfredo Cornejo en la presentación de candidatos del frente de La Libertad Avanza.
Prensa de Gobierno de Mendoza.
En ese marco, explicó que la situación de otros dirigentes fue distinta: “El caso de Luis es porque integra el Gobierno nacional. Lo mismo pasó con Patricia Bullrich y con Álvaro Martínez, que viene formando parte del bloque de La Libertad Avanza y ahora integra la lista, lo que hace que forme parte del partido con su afiliación”.
Correa Llano también remarcó la posición partidaria: “Nosotros somos La Libertad Avanza, no somos Cambia Mendoza, y desde ese lugar venimos marcando el camino”.
Cabe recordar que a fines de mayo Casado se desafilió del PRO y desde entonces se encuentra en condición de “apartidaria”. En varias oportunidades, la vicegobernadora manifestó públicamente su intención de incorporarse formalmente a La Libertad Avanza en Mendoza.