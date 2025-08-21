21 de agosto de 2025 - 16:30

El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: nombró a un nuevo titular y exigió una "auditoría"

Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes sociales. El nuevo director será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado y actual Secretario de Gestión Sanitaria.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

Por Redacción Política

Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni, el interventor tendrá como “primera misión” encarar una “auditoría profunda en el área”. En ese marco, el Gobierno remarcó que las pensiones por invalidez fueron históricamente “una caja de la política”. Ahora, el objetivo será transparentar el sistema y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

Dr. Alejandro Alberto Vilches.

Dr. Alejandro Alberto Vilches.

El tuit de confirmación de Manuel Adorni

“Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”, comenzó.

“Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones. Fin”, finalizó Adorni en X.

