Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo

El presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La decisión derivó del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos.
El funcionario sería uno implicados en las grabaciones. El comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva". Además justificó el accionar "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".
Ante la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria. Mientras, se busca designar a un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.
El despido de Spagnuolo ocurrió horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra.