Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo

Tras el escándalo de los audios, Spagnuolo fue removido de su cargo "de manera preventiva". El Ministerio de Salud intervendrá el organismo.

El presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La decisión derivó del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos.

El funcionario sería uno implicados en las grabaciones. El comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva". Además justificó el accionar "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1958365807492136974&partner=&hide_thread=false Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 21, 2025 Ante la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria. Mientras, se busca designar a un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

Nuevo interventor : Mario Lugones, ministro de Salud, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad.

: Mario Lugones, ministro de Salud, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad. Anuncio inminente : "En las próximas horas" se informará el nombre de la persona que quedará a cargo del organismo como interventor.

: "En las próximas horas" se informará el nombre de la persona que quedará a cargo del organismo como interventor. Objetivo declarado: el fin de la intervención es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".

El despido de Spagnuolo ocurrió horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra.