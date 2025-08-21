21 de agosto de 2025 - 00:23

Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo

Tras el escándalo de los audios, Spagnuolo fue removido de su cargo "de manera preventiva". El Ministerio de Salud intervendrá el organismo.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

Foto:

IG: Javier Milei
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La decisión derivó del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos.

Leé además

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al CEO de Glencore, Gary Nagle.

Javier Milei recibió a las autoridades de dos mineras con inversiones confirmadas mediante el RIGI

Por Redacción Política
No habrá aumento a jubilados: Diputados ratificaron el veto de Javier Milei.

Veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones: el voto de los diputados mendocinos

Por Redacción Política

El funcionario sería uno implicados en las grabaciones. El comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva". Además justificó el accionar "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1958365807492136974&partner=&hide_thread=false

Ante la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria. Mientras, se busca designar a un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

  • Nuevo interventor: Mario Lugones, ministro de Salud, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad.
  • Anuncio inminente: "En las próximas horas" se informará el nombre de la persona que quedará a cargo del organismo como interventor.
  • Objetivo declarado: el fin de la intervención es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".

El despido de Spagnuolo ocurrió horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Golpe al Gobierno: senadores dictaminarán un proyecto que regula los decretos de necesidad y urgencia

Golpe al Gobierno: senadores dictaminarán un proyecto que regula los decretos de necesidad y urgencia

Por Redacción Política
Fátima Florez reveló que verá a Javier Milei en Las Vegas.

Fátima Flórez habló sobre su futuro reencuentro con Javier Milei: "Está bueno que nos veamos"

Por Redacción Espectáculos
La Cámara de Diputados no alcanzó el número para rechazar el veto de Milei al aumento a jubilados y el oficialismo consiguió 83 votos que le permitieron blindar el veto, aunque la oposición hubiera conseguido 160 voluntades, mientras que seis legisladores se abstuvieron.

Diputados no alcanzó el número para rechazar el veto de Milei al aumento a jubilados

Por Redacción Política
Los diputados por Mendoza se dividieron en la votación del veto a la ley de Emergencia en Discapacidad.

Veto de Milei a la emergencia en discapacidad dividió a diputados de Mendoza: así votaron

Por Redacción Política