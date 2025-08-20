20 de agosto de 2025 - 22:58

Veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones: el voto de los diputados mendocinos

De los diez diputados de Mendoza, cinco votaron por el rechazo al veto y otros cinco por su ratificación. "Hicimos todo el esfuerzo para corregir una injusticia", señaló uno de ellos.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En la Cámara de Diputados de la Nación se debatió sobre los vetos de Javier Milei a las propuestas de la Ley de Emergencia por Discapacidad y al aumento de las jubilaciones. Sobre Discapacidad, se rechazó la decisión del presidente, mientras que sobre el aumento de las jubilaciones se ratificó el veto de Milei.

Se trató de una larga sesión, que continuó con el debate sobre el proyecto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) impulsado por los gobernadores. Sobre el tema de aumento a los jubilados, en Cámara baja la oposición necesitaba 166 votos, pero consiguió 160. En ese marco, diez legisladores mendocinos votaron por la propuesta.

Aumento de las jubilaciones: cómo votaron los diputados mendocinos

Cinco legisladores de Mendoza votaron a favor y otros cinco votaron en contra. En detalle:

Lourdes Arrieta (Coherencia):

  • Afirmativo: la exmiembro de La Libertad Avanza (LLA) decidió ir en contra del veto de Javier Milei. Además anunció su nuevo bloque junto a otros disidentes del oficialismo, bajo el nombre “Coherencia”.

Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet (Unión por la Patria):

  • Afirmativo: como todos los miembros del bloque kirchnerista, los mendocinos de Unión por la Patria se pronunciaron a favor de rechazar el veto.

Julio Cobos (Unión Cívica Radical):

  • Afirmativo: Cobos fue el único radical que optó por mantener el aumento a las jubilaciones. Luego criticó la decisión de sus pares: "Lamentablemente, no alcanzó la empatía, ni la sensibilidad social, ni los votos: no habrá aumento para jubilados".
Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Álvaro Martínez (La Libertad Avanza):

  • Negativo: los tres mendocinos representantes del bloque oficialista siguieron el lineamiento lógico y votaron por mantener el veto.

Lisandro Nieri y Pamela Verasay (Unión Cívica Radical):

  • Negativo: los dos radicales restantes, más cercanos a Alfredo Cornejo, votaron a favor de la postura de Javier Milei.
La Cámara de Diputados no alcanzó el número para rechazar el veto de Milei al aumento a jubilados y el oficialismo consiguió 83 votos que le permitieron blindar el veto, aunque la oposición hubiera conseguido 160 voluntades, mientras que seis legisladores se abstuvieron.

