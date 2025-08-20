De los diez diputados de Mendoza, cinco votaron por el rechazo al veto y otros cinco por su ratificación. "Hicimos todo el esfuerzo para corregir una injusticia", señaló uno de ellos.

No habrá aumento a jubilados: Diputados ratificaron el veto de Javier Milei.

En la Cámara de Diputados de la Nación se debatió sobre los vetos de Javier Milei a las propuestas de la Ley de Emergencia por Discapacidad y al aumento de las jubilaciones. Sobre Discapacidad, se rechazó la decisión del presidente, mientras que sobre el aumento de las jubilaciones se ratificó el veto de Milei.

Se trató de una larga sesión, que continuó con el debate sobre el proyecto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) impulsado por los gobernadores. Sobre el tema de aumento a los jubilados, en Cámara baja la oposición necesitaba 166 votos, pero consiguió 160. En ese marco, diez legisladores mendocinos votaron por la propuesta.

Veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones: el voto de los diputados mendocinos. Aumento de las jubilaciones: cómo votaron los diputados mendocinos Cinco legisladores de Mendoza votaron a favor y otros cinco votaron en contra. En detalle:

Lourdes Arrieta (Coherencia):

Afirmativo: la exmiembro de La Libertad Avanza (LLA) decidió ir en contra del veto de Javier Milei. Además anunció su nuevo bloque junto a otros disidentes del oficialismo, bajo el nombre “Coherencia”.

Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet (Unión por la Patria): Afirmativo: como todos los miembros del bloque kirchnerista, los mendocinos de Unión por la Patria se pronunciaron a favor de rechazar el veto. Julio Cobos (Unión Cívica Radical): Afirmativo: Cobos fue el único radical que optó por mantener el aumento a las jubilaciones. Luego criticó la decisión de sus pares: "Lamentablemente, no alcanzó la empatía, ni la sensibilidad social, ni los votos: no habrá aumento para jubilados". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juliocobos/status/1958311981183586552&partner=&hide_thread=false Desde el Congreso hicimos todo el esfuerzo para corregir una injusticia, y mejorar un poco la triste situación que viven millones de jubilados en toda la Argentina. Lamentablemente, no alcanzó la empatia, ni la sensibilidad social, ni los votos: no habrá aumento para jubilados. pic.twitter.com/iWBaIn7dIl — Julio Cobos (@juliocobos) August 20, 2025 Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): Negativo: los tres mendocinos representantes del bloque oficialista siguieron el lineamiento lógico y votaron por mantener el veto. Lisandro Nieri y Pamela Verasay (Unión Cívica Radical): Negativo: los dos radicales restantes, más cercanos a Alfredo Cornejo, votaron a favor de la postura de Javier Milei.