Se quebró el bloque de LLA: cuatro diputados conformaron un espacio llamado "Coherencia"

Tres diputados de La Libertad Avanza (LLA) rompieron hoy el bloque en medio de una sesión compleja que debate los vetos de Javier Milei y decidieron conformar junto a una ex libertaria el bloque denominado “Coherencia”.

La ruptura dejará a LLA con 36 diputados conducidos por el cordobés Gabriel Bornoroni; mientras los diputados que se desmarcaron son la bonaerense Marcela Pagano , el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González, que se unirán a la mendocina Lourdes Arrieta , que había dejado la bancada a mediados de 2024.

En un comunicado, señalaron que “este espacio comienza a funcionar a partir de hoy con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”.

“Algunos veníamos hablando hace ya un año de esta posibilidad y en el último tiempo se fueron sumando ‘heridos’ que fueron dejados de lado por la cúpula de LLA en el cierre de las listas”, expresó a La Nación uno de los cuatro miembros del nuevo bloque.

Los legisladores Pagano y D’Alessandro dieron quórum en la sesión de hoy, votaron a favor de la habilitación sobre tablas y luego el rechazo al veto presidencial de la emergencia en Discapacidad , mientras que González estuvo ausente en el recinto.

Los integrantes de “Coherencia” destacaron que será un espacio liberal de centro derecha “que tenga responsabilidad fiscal y social”. Aunque aclararon: “Al presidente lo vamos a apoyar siempre y cuando no atente contra la dignidad de nuestro pueblo”.

No obstante, hubo fuertes cuestionamientos hacia la gestión del oficialismo en la Cámara de Diputados, liderada por Martín Menem. “Esto es, también, porque el límite era la corrupción”, expresó uno de los legisladores.

Hizo referencia al caso $LIBRA, que involucra tanto a Javier Milei como a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, y que además genera incomodidad en el presidente de la Cámara baja. “No vamos a quedar pegados a la corrupción de los Menem”, sentenció.