20 de agosto de 2025 - 16:09

Diputados rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

El oficialismo perdió aliados y no logró sostener la medida presidencial. La propuesta se aprobó por 172 votos a favor y hubo 73 en contra. Ahora pasa al Senado.

Foto:

NA / Juan Vargas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Cámara de Diputados rechazó hoy por 172 votos contra 73 el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la ley aprobada por el Congreso.

El rechazo al veto fue respaldado por los diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y el grueso de una decena de radicales.

Además, acompañaron el rechazo al veto la ex libertaria Lourdes Larrieta; cinco diputados del PRO y los legisladores del MID Oscar Zago y Eduardo Falcano, mientras la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se abstuvo.

Para que la ley quede firme, el rechazo al veto deberá ser aprobado también por los dos tercios del cuerpo del Senado.

¿Qué establece la ley de discapacidad?

La ley, sancionada inicialmente a principios de julio, busca:

  • Actualizar los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad.
  • Crear una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
  • Transformar automáticamente las pensiones por invalidez laboral ya vigentes en esta nueva pensión por discapacidad, garantizando el acceso a un programa de atención médica.
  • Regularizar las deudas que el sistema de salud mantiene con los prestadores.

El costo fiscal en disputa

El Gobierno justificó su veto argumentando el elevado costo fiscal de la medida. En el decreto de veto, calculó que la ley implicaría desembolsos por más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59% del PBI). Según sus proyecciones, el grueso de este gasto provendría de la ampliación del universo de beneficiarios de la pensión, que alcanzaría a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), estimadas en 1,5 millones de potenciales titulares. Solo las nuevas pensiones demandarían más de $2,1 billones en 2025 y casi $4,7 billones en 2026. A esto se sumarían costos adicionales por la incorporación al Programa Incluir Salud y la actualización de aranceles.

Sin embargo, estas cifras no coinciden con las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La OPC calculó un impacto fiscal más acotado, de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI). Además, la OPC indicó que si la emergencia en discapacidad se aplicara únicamente sin otros ajustes (como la movilidad jubilatoria o bonos adicionales), el costo se reduciría a un rango de entre 0,26% y 0,46% del PBI.

El desafío se traslada al Senado

Con esta decisión de Diputados, la "pulseada se traslada ahora al Senado", donde el oficialismo enfrenta un escenario "aún más adverso que en la Cámara baja". Este pisodio marca un nuevo y significativo revés para la administración libertaria, que ve desafiado uno de los pilares de su estrategia económica y un emblema clave para su campaña electoral.

