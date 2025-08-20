Mientras en Diputados debatían el veto de Milei, en Mendoza marcharon por la Ley de Emergencia en Discapacidad

El colectivo de la discapacidad continuó esta mañana con su reclamo en Mendoza y el centro neurálgico fue la plaza San Martín , en Ciudad. Tal cual ha sucedido en el resto del país la convocatoria llegó a diversas plazas de todas las provincias, en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Es que la Cámara de Diputados de las Nación trató hoy el rechazo del veto presidencial a esta normativa que previamente había sido sancionada por el Congreso . Finalmente rechazó el veto.

En Mendoza, personas con discapacidad y familiares además de prestadores se congregaron fundamentalmente en la plaza San Martín para adherir a la marcha que cada miércoles realizan los jubilados. Es el espacio que han ganado para hacer visible su voz y en el que se unen los reclamos por un deterioro en el acceso a sus derechos como pensiones y asistencia de salud.

Pero además, hubo un numeroso grupo congregado frente a la Casa de Gobierno que reunió a una parte de los prestadores de servicios que reclaman por el bajo valor que perciben y su desactualización.

La lucha viene de larga data y las últimas semanas he tenido mayor presencia en el marco del tratamiento del veto en la cámara baja nacional.

El martes por la tarde, se había realizado por las calles del centro de Mendoza la Marcha de las Luces, que con velas buscó visibilizar su situación y pedir el apoyo de los legisladores.

Discapacidad El colectivo de la discapacidad continúa con su reclamo en Mendoza en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En Buenos Aires se habían congregado frente a la Casa Rosada y se habían movilizado luego hasta el Congreso. Hoy ocurrió otro tanto y a nivel nacional también se sumaron a la convocatoria de los jubilados.

"Nosotros estamos acá en Plaza San Martín porque estamos organizados de manera federal y las jornadas federales eran en todas las plazas del país, no era en Casa de Gobierno", explicó Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Discapacidad. "Nuestra lucha ha sido desde el minuto cero, desde que se presentó el proyecto de ley junto a las y los jubilados".

Desde la organización marcaron una fuerte distancia con ciertos sectores vinculados a prestadores de servicios de discapacidad, a quienes acusaron de ejercer presión sobre las familias para movilizarlas. “No nos parecía justo hoy separarnos para ir a acompañar a los empresarios de la discapacidad que compartieron audios presionando a las familias, diciéndoles que tenían que ir a defender los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó Bascuñán. "Nosotros no creemos que sea así: no hay que apretar a las familias, hay que pedirles que acompañen, como lo hacen las personas con discapacidad, con protagonismo".

Por qué es urgente la Ley de Emergencia en Discapacidad

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se convocó ayer a la vigilia y movilización ya la actividad de hoy.

“Nos concentramos para exigir a los legisladores nacionales que rechacen el veto presidencial y defiendan la Ley de Emergencia en Discapacidad ”, expresó el grupo que convocó a familias, organizaciones, artistas y toda la comunidad.

Detallaron por qué consideran que “la ley es urgente”.

Protege las pensiones no contributivas de personas con discapacidad en situación de pobreza y evita que pierdan acceso al Programa Federal Incluir Salud, a través de la creación de una Pensión propia por Discapacidad.

Garantiza rehabilitación, educación, apoyos, transporte y medicación para niñas, niños y adultos con discapacidad.

Evita el cierre de hogares y residencias por atraso arancelario y falta de recursos.

Asegura transporte accesible para tratamientos y actividades.

Actualización del Salario que perciben las personas que asisten a los talleres protegidos y hoy sobreviven con apenas $28.000 mensuales.

Obliga al Estado a encontrar financiamiento sin crear nuevos impuestos, mediante reasignación de recursos.

“Perder las prestaciones no es cambiar de cobertura. Es quedarse sin atención, porque el Estado no cuenta con dispositivos públicos que reemplacen lo que hoy garantizan las instituciones. No hay hogares, no hay centros donde estar. Las personas y sus familias quedan a la deriva”, señaló Pablo Molero, Coordinador del Foro.

Discapacidad El colectivo de la discapacidad continúa con su reclamo en Mendoza en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Parte de los prestadores fueron a Casa de Gobierno

En referencia al Gobierno Nacional, agregó: "Niegan la emergencia en discapacidad. Dicen que no hay plata, pero tampoco reconocen la gravedad de la situación. Si no hay fondos, ¿cómo no va a haber emergencia?.".

Y subrayaron: "El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no es austeridad, es abandono".

Protagonistas

Bascuñán también criticó el hecho de que en muchas discusiones públicas se haya dejado de lado a las personas con discapacidad, priorizando las voces de prestadores y familias. “Hablaban de familias y prestadores, y nadie mencionaba a las personas con discapacidad. Nosotros somos sujetos de derecho que estamos en la lucha desde el minuto cero”, subrayó.

En ese sentido, remarcó que los prestadores deben hacerse cargo de defender sus propios intereses, sin instrumentalizar a los usuarios. Bascuñán recordó el principio rector de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. “Esto significa que ni los profesionales, ni los prestadores, ni las familias pueden hablar sin las personas con discapacidad. El protagonismo es de las personas con discapacidad. Nos parece una falta de respeto llevarlas como si fueran paquetes y exigirle a las familias que pongan la cara. Esto no es así”, sentenció.

Sobre el panorama legislativo, destacó que la definición en torno a la ley es inminente. “Hoy es definitivo porque si el Presidente de la Nación tiene los votos en la Cámara de Diputados para dejar firme el veto, directamente ya quedará firme. Si no los tiene y se mantienen los dos tercios, pasará a la Cámara de Senadores. Y si allí también están los dos tercios, quedará firme la Ley de Emergencia en Discapacidad, con posibilidad de judicializarla”, explicó.

Finalmente, señaló que las organizaciones seguirán atentas al desarrollo parlamentario. “Ahora vamos a irnos a nuestras casas a seguir la transmisión en vivo, porque a las 12 se empezó a tratar. Vamos a hacer mucha fuerza, estar muy atentas a quiénes votan a favor y quiénes en contra. Si hay veto, no hay voto en las elecciones”, concluyó.