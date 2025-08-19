Mendoza se sumó a la vigilia nacional: así fue la "Marcha de Luces" por la Ley de Discapacidad

A pocas horas de que la Cámara de Diputados comience a tratar el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad , la comunidad local se sumó a la movilización nacional. En la tarde de este martes, en el centro de Mendoza , se realizó la " Marcha de Luces" , una protesta pacífica que busca visibilizar la grave situación del sector y presionar a los diputados para que reviertan la decisión presidencial.

Valentina Bassi contra el veto a la Ley de Discapacidad: "No me queda otra que pensar que lo hacen por maldad"

La iniciativa mendocina, fue convocada por la alianza de ONG mendocinas integrada por la Asociación Mendocina de Epilepsia, Asperger Mendoza, la Asoc. Civil Familiares Autismo L.H. (A.F.A.L.H) y la Asoc. Civil Mendocina Creando Huellas. La concentración se realizó a las 18.30 en el Kilómetro Cero (Garibaldi y San Martín) y marcharon con luces y velas hasta la Legislatura, con el objetivo de encender una luz de esperanza para el sector.

La actividad se dio en la previa de la sesión de este miércoles, en la que el veto será uno de los temas a votar, junto a la ley de incremento de jubilaciones. Las expectativas son altas, ya que se deben conseguir los dos tercios de los votos en la Cámara baja para que la ley sea girada al Senado y se consiga su sanción definitiva. De lo contrario, el veto de Milei persistirá.

En la movilización, a la que asistieron unas 150 personas, se pudieron ver carteles con frases como "No al veto en discapacidad" y "Sin derechos no hay privilegios". Los organizadores tomaron la palabra y destacaron que "iluminamos las calles con la fuerza de nuestra convicción", y que "marchamos porque nuestros hijos son ciudadanos con derechos" y "no son un gasto ni desequilibrios". Se hizo especial hincapié en que "la lucha no es partidaria, no se trata de ideología o de colores políticos, se trata de derechos humanos".

Belén Ríos, madre de Alegra, una niña con autismo, se mostró gratamente sorprendida por la concurrencia. "Hay realmente mucha gente", destacó , a diferencia de otras marchas. Belén hizo un llamado a los diputados para que "tomen conciencia, que no se olviden que las personas con discapacidad no son un número más, que también son ciudadanos de este país y que no pueden ir contra una quita de derechos porque es algo totalmente inconstitucional".

La "Marcha de Luces" en Mendoza dejó un mensaje contundente: "Nuestros hijos son ciudadanos con derechos" y "No son un gasto ni desequilibrio".

"Que se iluminen y les llegue al corazón"

Gabriela Arias, presidenta de la Asociación Asperger Mendoza, describió el simbolismo de la marcha. "Con el gesto de las velas y de las luces, lo que queremos transmitir es ver si nuestros representantes se iluminan y les llega un poquito al corazón y a su mente para que mañana, cuando voten en el Congreso, lo hagan pensando en todas las personas con discapacidad y los jubilados que la están pasando bastante mal", expresó.

marcha, discapacidad (28) Walter Caballero / Los Andes

Para Arias, el veto es "totalmente doloroso" y algo que no pueden compartir, ya que afecta "tanto a nuestros hijos como a los jubilados, las personas más sensibles que tiene el Estado". Lamentó que el pueblo tenga que "padecer todas estas injusticias" y que la sociedad sea "muy poco empática". "He visto que el egoísmo está cada vez más a flor de piel y me entristece muchísimo. Tendría que ser el primero en dar el ejemplo y ser un poco más humano", sentenció, refiriéndose a las autoridades nacionales.

"No se están votando números, estamos hablando de dignidad"

Antonella Maiale, psicóloga y directora del Centro de Día GRINBY, compartió el sentimiento. Para ella, encender la vela simboliza "esperanza y es una forma de hacer un reclamo pacífico". El gesto transmite "luz frente a lo que consideramos hoy mucha oscuridad, mucha indiferencia y falta de respuestas".

La psicóloga calificó el veto como un "retroceso muy doloroso" y un "mensaje de desamparo" para todo el colectivo."No se está votando números o partidas presupuestarias. Estamos hablando sobre la dignidad de miles de personas", sostuvo Maiale al enviar un mensaje directo a los diputados. Aseguró que la falta de recursos los está obligando a "elegir entre sostener lo imprescindible y recortar lo necesario", una situación que genera una profunda angustia. La falta de actualización de los aranceles pone en riesgo de cierre a muchos centros de atención. "Si los centros llegan al límite de tener que cerrar, que estamos muy cerca, si la situación no se modifica, las personas con discapacidad quedan sin espacio para poder desarrollarse", advirtió.

marcha, discapacidad (33) Walter Caballero / Los Andes

Para Antonella, la presencia en la calle es fundamental, ya que "visibiliza lo que muchas veces queda oculto en oficinas, en papeles". Frente a quienes creen que una vigilia no cambia nada, ella es contundente: "Toda acción suma. Tratamos de generar un cambio de mirada social, generar conciencia, y darle voz al reclamo. Nadie está exento de esto".

La norma vetada busca proteger las pensiones de personas con discapacidad, garantizar su rehabilitación, educación, apoyos y transporte, y evitar el cierre de instituciones por el atraso de los aranceles. La Cámara baja deberá reunir una mayoría especial para insistir en la ley y desestimar el veto.