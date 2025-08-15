La defensa de Ian Moche solicitará la baja de la cuenta de X de Javier Milei

El abogado Juan Cruz San Martín sostuvo que la defensa de Ian Moche solicitará la baja de la cuenta de X del presidente Javier Milei , quien se negó a borrar el posteo en el que descalificó al niño con autismo que lo había acusado de insultarlo , y presentó un escrito en la Justicia con una serie de insólitos argumentos.

El escrito del mandatario sostuvo que sus redes sociales son personales y no lo representan como jefe de Estado, al tiempo que apeló al derecho a la libertad de expresión , a pesar de que el joven de 12 años fue perseguido virtual -y presencialmente según informó el letrado- por fanáticos libertarios.

Es que el primer mandatario realizó un escrito de 34 páginas con el fin de justificarse y no “bajar” el posteo, por lo que, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado señaló: “ Tiene que ver con la crueldad y que quizás cree que ser el presidente implica ser lo más parecido a un emperador. Era más fácil bajar un tuit, o no agredir a un nene directamente”.

“Está relacionado con sostener una posición, aunque sea extremadamente cruel, con tal de no mostrar lo que para él, se puede llegar a ver como una debilidad. Está relacionado con el ego. Demostrar que él manda y no importa si hay un congreso entero que pida que el 0.2% del PBI sea destinado a la discapacidad”, continuó el abogado.

Además aseguró que se solicita que se desestime lo presentado y se dé curso a la solicitud inicial. "No lo va a hacer y se va a tener que solicitar a la plataforma que se dé de baja la cuenta".

El letrado afirmó que no es una situación fácil, pero "se va a solicitar". "Se va a pedir la baja de la cuenta a menos que elimine el posteo".

"Ian tiene 12 años, le sacaron fotos a la casa, las vi, al igual que a su escuela. No creo que no haya habido dolo porque no puso en el mismo posteo cuando Moche se juntó con María Eugenia Vidal o Rodríguez Larreta, ahí hubo premeditación e intentó provocar un daño, como si ser ‘cuca’ fuera un delito o algo malo", expresó.

“Hubo malicia sin ninguna duda por el sólo elemento probatorio de que no puso la reunión con todos los candidatos políticos, sino la que lo favorecía a él. Además, dijo que Ian y su familia eran operadores de su gobierno. Hubo malicia por la premeditación del posteo”, cerró el abogado al respecto.