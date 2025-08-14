Llevó a una joven con discapacidad a un "telo" y la violó: la acusación contra un boliviano que vive en Mendoza

Mario Paco Ibarra , un ciudadano boliviano pero que reside en Mendoza , fue detenido y enviado a prisión por el presunto abuso sexual con acceso carnal contra una mujer sanjuanina de 22 años que presenta retraso madurativo leve . El ataque habría ocurrido durante un encuentro íntimo en un hotel alojamiento de la vecina provincia.

La jueza de garantías Carolina Parra dictó este miércoles prisión preventiva al hombre de nacionalidad boliviana, que meses atrás viajó desde Luján de Cuyo -donde vive- para encontrarse en San Juan con la chica, a quien conoció a través de la red social TikTok .

Según consta en la investigación judicial, Mario Paco Ibarra conoció a la víctima, una joven de 22 años con discapacidad , a través de TikTok . Ambos comenzaron a intercambiar mensajes y llamadas hasta que, el 5 de abril de este año, el ciudadano boliviano viajó de Mendoza a San Juan para conocerla en persona.

Aquel día, el hombre visitó la casa de la chica, donde la familia lo recibió y le permitió quedarse a dormir.

Al día siguiente, ambos salieron rumbo al parque, pero Ibarra la llevó luego a un hotel alojamiento . De acuerdo con la acusación y lo publicado por el diario Tiempo de San Juan, allí la ultrajó sexualmente pese a que la mujer le pidió en reiteradas ocasiones que se detuviera.

La entrevista en Cámara Gesell fue clave para el cambio de carátula: en un principio, el caso se investigaba como abuso sexual simple, pero la víctima relató de forma consistente que pidió al menos 20 veces que la dejara ir y que no quería mantener relaciones, según contó la ayudante fiscal de UFI ANIVI, Gabriela Natalia Villavicencio.

La denuncia, radicada en abril, avanzó con la Cámara Gesell a principios de julio. Con los nuevos elementos, la fiscalía solicitó la detención inmediata de Ibarra. Un exhorto enviado a Mendoza permitió concretar el arresto el 11 de agosto.

La ayudante fiscal Gabriela Natalia Villavicencio pidió prisión preventiva por seis meses y un año de investigación penal preparatoria. La defensa, a cargo de Sandra Leveque, reclamó la libertad bajo medidas menos gravosas y una investigación más corta.

Finalmente, la jueza fijó la prisión preventiva en cuatro meses y un plazo de ocho meses para la investigación.

Qué dice el boliviano acusado de violar a una joven sanjuanina con discapacidad

Durante la audiencia, Ibarra declaró: “Yo la respeté. Fue normal y así tuvimos relaciones. Yo no abusé de ella”.

También aseguró desconocer que la joven tenía retraso madurativo y agregó: “Si lo hubiera sabido, no habría tenido relaciones”.

“Me dijo que tuvo relaciones con un compañero de la escuela. Ella me llevó al hotel alojamiento”, señaló el acusado del presunto abuso.

Ibarra cumplirá la preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.