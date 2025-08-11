Investigan a una docente mendocina por distribuir material de abuso infantil: Google envió la alerta

La causa se encuentra bajo secreto de sumario y solo trascendió que la mujer fue detenida en Tupungato el jueves pasado. También que era vicedirectora suplente de una escuela primaria pública.

Investigan a una docente por distribuir material de abuso infantil: Google envió la alerta. Foto: imagen ilustrativa

Una causa judicial por presunta distribución de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (MASNNA) involucra a una docente de Tupungato. El expediente está a cargo del fiscal Pablo Fossaroli, de la Unidad Fiscal del Valle de Uco, quien dijo que la investigación continúa y que, por el momento, no se brindarán detalles.

“Por ahora no voy a dar detalles, faltan medidas de investigación muy importantes”, respondió Fossaroli a Los Andes: por detalles de la causa.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no se dará información adicional hasta que se concreten las investigaciones previstas.

En tanto proceso administrativo de acuerdo con su función dentro las instituciones educativas, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) informaron que la docente ocupaba un cargo suplente como vicedirectora de una escuela primaria pública, el cual fue dado de baja. Pero, como es titular como maestra, por lo que no se le puede quitar ese cargo. En este contexto, se decidió un traslado preventivo a un área administrativa, lo que garantiza que no esté en una escuela ni frente a alumnos mientras se lleva adelante la investigación por parte de la Junta de Disciplina, además de las actuaciones judiciales.

Qué se sabe sobre la docente investigada por distribuir MASNNA Según publicó el medio Cuco Digital, la investigación se habría iniciado a partir de una alerta internacional generada por Google y remitida al Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados (NCMEC, según su sigla en inglés) en Estados Unidos.