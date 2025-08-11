11 de agosto de 2025 - 14:23

Quién es el peligroso sicario venezolano que fue liberado "por error" en Chile y ahora buscan en Argentina

Tiene 18 años y en Chile quedó detenido por el asesinato de un hombre en plena vía pública. Sin embargo, la resolución de una jueza lo dejó en libertad.

Quién es el peligroso sicario venezolano que fue liberado por error en Chile y ahora buscan en Argentina.

Quién es el peligroso sicario venezolano que fue liberado "por error" en Chile y ahora buscan en Argentina.

Un joven sicario venezolano de 18 años es intensamente buscado luego que el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitiera una alerta para dar con su paradero. Según indican las autoridades, fue liberado "por error" en Chile y es buscado por Interpol.

Su nombre es Alberto Carlos Mejía Hernández, está vinculado a la megabanda criminal Tren de Aragua y es acusado del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, ocurrido el 19 de junio en plena vía pública en Santiago de Chile.

Alberto Mejía Hernández.

La liberación "por error" del sicario venezolano

La liberación de Mejía Hernández se produjo luego de que utilizara una identidad falsa al nombre de Osmar Alexander Ferrer Ramírez al momento de su detención junto a otros dos sospechosos.

Una resolución firmada de forma electrónica permitió su excarcelación el 12 de julio desde el penal “Santiago 1”. Una cámara de seguridad captó el momento en que fue notificado de ello. Un mes después, tras un análisis de huellas, Interpol descubrió que bajo el nombre de Osmar Alexander Ferrer Ramírez en realidad liberaron al sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández.

El momento en que liberaron al sicario venezolano en Chile.

Según la investigación, tras ser liberado fue hasta Estación Central y le habría pagado 2,5 millones de pesos chilenos a un chofer para llegar a Iquique y luego trasladarse hasta Arica, desde donde habría cruzado a Perú por un paso no habilitado.

Paralelamente, la Justicia chilena investiga una posible falsificación de la resolución que lo dejó en libertad. La jueza Irene Rodríguez fue quien firmó la resolución de la excarcelación. Lo llamativo es que un día antes había ordenado su prisión preventiva por considerarlo “un peligro para la seguridad de la sociedad”.

El tren de Aragua

El Tren de Aragua, al que se vincula a Mejía, es una organización criminal originada en 2014 en Venezuela, con base en la cárcel de Tocorón, liderada por Héctor “Niño” Guerrero. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pasó de ser una pandilla carcelaria a una de las redes delictivas más peligrosas de Sudamérica, con presencia en al menos ocho países.

