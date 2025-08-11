11 de agosto de 2025 - 14:49

Horror en Misiones: mató a sus hijos a machetazos, hirió a su pareja y a su cuñado y luego se suicidó

Ocurrió en el barrio de San Lorenzo, en Posadas. El joven de 21 años, con una discapacidad, y su hermana (12) fueron encontrados degollados. Los otros dos heridos también presentaban graves lesiones en el cuello.

Casa dónde ocurrió la masacre en Misiones.

Casa dónde ocurrió la masacre en Misiones.

Un brutal episodio sacudió este lunes a la ciudad de Posadas, en Misiones, donde un hombre asesinó a sus dos hijos, atacó a su pareja y a su cuñado, y luego se quitó la vida. La violencia del hecho y la ausencia, por ahora, de un motivo claro conmocionan a la comunidad.

El ataque ocurrió por la mañana en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Cedro y 57, en el barrio de San Lorenzo. La policía fue alertada por un llamado que denunciaba un altercado y, al llegar, se encontró con una escena desgarradora. La noticia recorre ya Argentina, y dejó perplejo a todos.

Qué halló la policía

Un joven de 21 años, que tenía una discapacidad, y su hermana, de 12, fueron encontrados degollados. En la habitación del fondo fueron hallados la pareja del atacante y su hermano, ambos con lesiones graves en el cuello, mientras que el agresor fue localizado en otro sector de la casa colgado.

Desde el medio Primera Edición informaron que el acusado, que se suicidó después de cometer los crímenes y ataques, fue identificado como José Ricardo Ferreyra, de 49 años. En el lugar trabaja el juez de Instrucción N°6, Ricardo Balor, junto con el fiscal René Casals. Además, efectivos de la Policía de Misiones y personal de criminalística.

Por el momento, los investigadores desconocen los motivos del impactante ataque, pero será de suma importancia que la salud de los únicos dos sobrevivientes evolucione para poder prestar declaración y así lograr esclarecer lo que pasó.

