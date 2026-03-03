3 de marzo de 2026 - 13:43

Conmoción en una escuela: un alumno de 17 años se disparó en el pecho frente a sus compañeros

El episodio ocurrió durante el recreo en la EPET N° 1 "UNESCO", en Misiones. El adolescente utilizó un revólver calibre 22 propiedad de su abuela. Está internado en estado crítico.

Conmoción en una escuela de Misiones: un alumno de 17 años se disparó en el pecho frente a sus compañeros.

Conmoción en una escuela de Misiones: un alumno de 17 años se disparó en el pecho frente a sus compañeros.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El inicio de clases se transformó en una escena de terror en Posadas, Misiones. Este lunes por la tarde, un estudiante de 17 años de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 1 UNESCO terminó gravemente herido tras efectuarse un disparo en el tórax en medio del patio del establecimiento y ante la mirada de alumnos y docentes.

El incidente se produjo durante el recreo, provocando el caos inmediato. Según el reporte policial, el joven llevó un revólver calibre 22 que pertenecía a su abuela. El arma, que contenía ocho proyectiles, fue secuestrada por los peritos en el lugar del hecho.

Tras el estallido, las autoridades escolares activaron de forma urgente los protocolos de emergencia. Personal sanitario asistió al adolescente en el suelo del patio antes de trasladarlo al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

El joven ingresó con un cuadro de shock hipovolémico debido a la gran pérdida de sangre. El último parte médico, al que accedió La Gaceta, indica que presenta un neumotórax; su estado es grave, pero permanece estable bajo monitoreo.

A través de testigos, los investigadores buscan determinar si se trató de un acto intencional o un accidente durante la manipulación del arma.

Dada la naturaleza del evento, la Dirección de Prevención del Suicidio de Misiones y la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio intervinieron para brindar contención al entorno familiar y escolar.

La conducción del establecimiento anunció que las clases permanecen suspendidas este martes. Desde el Ministerio de Educación y el Gabinete Psicopedagógico informaron que se llevarán a cabo talleres de contención emocional.

