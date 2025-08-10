10 de agosto de 2025 - 15:03

Absolvieron al patovica de Sergio Dalma acusado de manosear a una mendocina en pleno show

El guardia de seguridad, de nacionalidad española, había sido imputado por la Justicia tras la denuncia de la víctima. El episodio ocurrió en marzo y un video mostraba en detalle cómo abordó a la mujer que había intentado subirse al escenario.

El episodio se remonta al pasado 27 de marzo, cuando el reconocido intérprete se presentó por la noche en el Arena Maipú. Mientras sonaba "Bailar pegados", uno de los temas más coreados por los espectadores, una mujer de 47 años que estaba en primera fila intentó, como suele suceder en algunos recitales, llegar al escenario y conocer de cerca a Sergio Dalma.

Primero, la mendocina atravesó la valla de contención y, cuando creía abrazar a su ídolo, el guardia de seguridad irrumpió rápidamente y la quitó del medio. Sin embargo, el accionar del patovica no fue el visto en la mayoría de shows de este calibre.

Es que el hombre, integrante del equipo de Sergio Dalma, la retuvo con fuerza y la tomó desde la cola, tocándole sus zonas íntimas, tal como se aprecia en un video de un asistente que captó en detalle lo ocurrido. De hecho, se oye ahí mismo cómo otras mujeres reaccionan preocupadas al ataque.

Finalmente, la fanática fue devuelta por el patovica a la platea. Y si bien el recital cerró como si nada hubiera pasado, la víctima salió de inmediato del recinto y fue directo a una comisaría cercana a su domicilio para advertir lo vivido. Finalmente, fue derivada a las oficinas del Ministerio Público Fiscal en el Polo Judicial, donde radicó la denuncia, que quedó en la órbita de la fiscal de Delitos Sexuales, Virginia Rumbo.

Con su testimonio más el material audiovisual, la primera medida fue contra el agente de seguridad de Sergio Dalma. Se trata de Ángel García, un ciudadano español de 52 años.

Como el delito es excarcelable, García, imputado por el delito de abuso sexual simple, continuó en libertad y cumplió el itinerario de la gira del cantante prevista por Argentina, pero tuvo prohibida la salida del país, según confirmaron a Los Andes fuentes del caso y del MPF.

La Fiscalía de Delitos Sexuales pidió el sobreseimiento del acusado, ya que había logrado un acuerdo económico con la mujer afectada. Finalmente, la Justicia provincial desvinculó del caso al patovica.

