Sube la temperatura Mendoza y se espera un día soleado: de cuánto será la máxima

Luego de unos días agradables en Mendoza, marcados por el buen tiempo, este domingo se espera una jornada similar: cielo casi despejado y con la temperatura en ascenso. La máxima rondará los 20°C, mientras que la mínima todavía se mantiene baja, especialmente por las heladas.
Tiempo para este domingo
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo con “poca nubosidad con ascenso de la temperatura". No obstante, a pesar de que sube la máxima, las heladas parciales también serán protagonistas. Se anuncia una máxima de 19°C y una mínima de 4°C, y vientos leves del noreste. En la Cordillera está poco nuboso con el Paso Cristo Redentor habilitado en ambos sentidos.
¿Cómo estará el lunes?
El lunes 11 de agosto la temperatura tendrá otro leve aumento. Sin embargo, será una jornada algo nublada, donde se espera una máxima de 20°C y una mínima de 5°C. En la Cordillera anuncian que desmejorará el tiempo y se anticipa inestabilidad, mientras que en la precordillera y le sur mendocino sufrirá de viento Zonda.