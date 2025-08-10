Sube la temperatura Mendoza y se espera un día soleado: de cuánto será la máxima

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 4°C para hoy. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Luego de unos días agradables en Mendoza, marcados por el buen tiempo, este domingo se espera una jornada similar: cielo casi despejado y con la temperatura en ascenso. La máxima rondará los 20°C, mientras que la mínima todavía se mantiene baja, especialmente por las heladas.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo con “poca nubosidad con ascenso de la temperatura". No obstante, a pesar de que sube la máxima, las heladas parciales también serán protagonistas. Se anuncia una máxima de 19°C y una mínima de 4°C, y vientos leves del noreste. En la Cordillera está poco nuboso con el Paso Cristo Redentor habilitado en ambos sentidos.