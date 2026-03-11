Comercio en Mendoza: mejoró en 2025, pero es incierto el repunte para 2026

El sector comercial en Mendoza cerró el 2025 con una mejora del 3,7% respecto del año anterior, una cifra casi idéntica al promedio nacional (3,8%), según expresó el último informe de Coyuntura de Mendoza del Ieral de la Fundación Mediterránea . Si bien este repunte estuvo acompañado por un incremento del 2,1% en el empleo formal del sector, el análisis detallado reveló una realidad compleja.

Es que por un lado la mejora anual se debió fundamentalmente a un efecto arrastre por el mal desempeño de 2024, ya que durante el transcurso de 2025 la actividad se mantuvo estancada y sufrió una caída en el último trimestre. El trabajo de la Fundación Mediterránea no analiza los sucesos del primer trimestre de 2026, aunque los números de ventas minoristas que relevó la Confederación de la Pequeña y Medina Empresa (CAME) no han sido favorables.

En febrero, el sector minorista pyme registró un descenso del 5,6% interanual a valores constantes y el indicador acumuló una retracción del 5,2% en lo que va del año. El informe de Ieral expresó, en tanto, que en la primera parte del 2025 la mejora del comercio tuvo un elemento clave como la expansión del crédito . El instrumento fue vital para dinamizar la demanda de bienes financiables.

Entre los sectores que impulsaron la mejora, el informe del Ieral mencionó al Automotor como el gran protagonista con un fuerte crecimiento interanual en la venta de autos 0 km. También hubo un crecimiento en Esparcimiento y Servicios así como en Supermercados. En tanto, los rubros que presentaron descensos fueron : Bienes Durables y Semidurables con indumentaria y artículos para el hogar a la cabeza. Consumo Masivo y Combustibles también mostaron signos de estancamiento o retroceso a lo largo del año.

Sin embargo, hubo dos factores actuaron como freno según el mismo trabajo firmado por los economistas Gustavo Reyes y Jorge Day . El principal estuvo relacionado con la caída de la masa salarial . El análisis detalló que desde el segundo trimestre de 2025, el poder adquisitivo del sector privado real cambió de signo y comenzó a caer. El martes 10 de marzo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA alertó acerca de la vulnerabilidad alimentaria que posee más del 80% de los asalariados formales del país.

A esto se sumó la incertidumbre política en torno a la cercanía de las elecciones legislativas de octubre de 2025 que contribuyó no solo a frenar decisiones de compra sino a aumentar la demanda de dólares por parte de los hogares con el consiguiente resto de recursos para el consumo.

En este contexto, Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), relató que hay comercios que han comenzado a cerrar sucursales en el centro. Del mismo modo, se observa una disminución por goteo de los puestos de trabajo en distintos rubros; situación que no es nueva en el sector. “En estas crisis las pymes implementan distintos recursos para subsistir, cambiar de nombre o recomenzar”, expresó Alín.

Desde el punto de vista de Juan Viciana, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), tanto las pymes como los salarios mostraron menores posibilidades durante el año pasado. “Nuestra entidad apoya el rumbo actual del país, pero se trata de un proceso difícil en el que las empresas se van a reconfigurar”, observó el dirigente empresarial. Sumó que si bien las tasas han bajado es preciso que lo hagan aún más incentivar el consumo y dar espalda a las pymes.

image Fuente: Ieral Fundación Mediterránea

“Lo ideal es que desciendan hasta el punto de ser compatibles con la inflación futura”, expresó Viciana. Es que en la actualidad ni los consumidores ni los empresarios tienen posibilidades de endeudarse a tasas relacionadas con la situación actual. “Tal vez en ese punto se ve aún cierta dosis de desconfianza”, comentó el referente de la UCIM quien agregó que el proceso de transformación lleva tiempo. Con relación al financiamiento, Adrián Alín expresó que las tasas de morosidad crecen y que eso dificulta a las personas otras compras con crédito o tarjetas.

Tendencias y perspectivas

El informe del Ieral expresó que el comercio mendocino no solo enfrenta vaivenes cíclicos sino también una transformación profunda basada en dos pilares. Por un lado, la expansión del comercio electrónico que presiona los márgenes de las tiendas físicas, especialmente en electrónica y ropa. Por el otro, la transición macroeconómica hacia un escenario de menor inflación, pero mayor competencia externa y costos en dólares más relevantes no hace sencilla la recomposición de márgenes mediante aumento de precios.

El presidente de la UCIM, Juan Viciana, por otra parte, expresó que quienes forman parte de su entidad han manifestado optimismo para este año y que, en líneas generales, esperan un “muy buen segundo semestre”. En cambio, Adrián Alín de la Cecitys, destacó que si el salario no se recompone, el sector duda de que la recomposición en las áreas de petróleo, minería y agro puedan derramar en las ventas minoristas o el turismo interno.

En línea con ambos referentes, desde la Fundación Mediterránea expresaron que para lo que queda de 2026, se anticipa una reanudación del crecimiento, aunque de manera heterogénea. Las claves a observar son, por un lado, el poder adquisitivo. “Se espera que un tipo de cambio que corre por detrás de la inflación (dólar barato) mejore gradualmente el salario real y favorezca el consumo”, expresó el trabajo del Ieral. Otro punto a tener en cuenta es el crédito, con relación al cual se prevé que el financiamiento continúe en alza y se convierta en motor para los bienes durables.

Con relación a los desafíos, los rubros más expuestos a la competencia externa (compras en el exterior o turismo emisivo) y a la digitalización enfrentarán mayores dificultades para su recuperación. Desde el Ieral, sumaron que la consolidación de esta mejora dependerá estrictamente de la estabilidad cambiaria y de la sostenibilidad del crédito frente a niveles de morosidad que podrían aumentar