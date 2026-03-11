11 de marzo de 2026 - 16:39

Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo por combustible: cuánto aumentarán los pasajes

La compañía de bandera anunció que sumará un cargo adicional en los tickets debido al fuerte aumento del precio del petróleo

Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará un recargo por la suba del combustible

Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará un recargo por la suba del combustible

La medida, que tendrá carácter temporal, busca compensar el aumento del jet fuel, el combustible que utilizan los aviones y que representa uno de los principales costos operativos del sector aerocomercial. La empresa explicó que el cargo se aplicará por tramo y que continuará monitoreando la evolución del mercado energético para definir cuánto tiempo permanecerá vigente.

De cuánto será el recargo en los pasajes

El nuevo cargo adicional variará según el tipo de vuelo y el destino del pasajero. En los vuelos de cabotaje dentro de Argentina, el recargo será de $7.500 por tramo. Para los vuelos regionales e internacionales, el cargo oscilará entre US$10 y US$50 por tramo, dependiendo de la ruta.

La empresa explicó que la medida responde a la fuerte suba del combustible de aviación registrada en las últimas semanas. “Ante los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y el consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos ”, indicaron desde la compañía.

Un impacto global en la industria aérea

El encarecimiento del combustible es uno de los factores que más influyen en los costos de las aerolíneas a nivel mundial. De hecho, los recargos por combustible son una práctica habitual en la industria cuando se producen aumentos abruptos del petróleo.

Según fuentes del sector, el valor del jet fuel llegó a duplicarse respecto de los niveles registrados a comienzos del año, lo que obligó a muchas compañías a trasladar parte de ese incremento a las tarifas de los pasajes.

El aumento del petróleo también está vinculado a tensiones geopolíticas internacionales y a la volatilidad del mercado energético, factores que repercuten directamente en el costo del transporte aéreo.

Cómo se forman los precios de los pasajes

Más allá del nuevo recargo, especialistas del sector recuerdan que el precio final de un ticket aéreo no depende de un único factor.

La tarifa aérea se define a partir de múltiples variables, entre ellas la oferta y la demanda, la estacionalidad, la competencia entre aerolíneas, el nivel de ocupación de los vuelos y la planificación de capacidad que realizan las compañías con meses de anticipación.

En ese contexto, el nuevo recargo por combustible podría impactar de manera diferente según el tipo de vuelo y la anticipación con la que se compren los pasajes. Mientras tanto, la empresa continuará evaluando la evolución del precio del petróleo para determinar si el cargo adicional se mantiene o se modifica en los próximos meses.

