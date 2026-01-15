15 de enero de 2026 - 13:13

Aerolíneas lanzó vuelos directos a EE.UU. para ver a la Scaloneta en el Mundial: cuánto salen

Los pasajes ya están disponibles en la web de la compañía estatal. Conocé las fechas de salida y regreso.

Los Andes
Por Redacción Sociedad

A poco del inicio del Mundial 2026 y en pleno clima mundialista, Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos hacia Estados Unidos para acompañar a los hinchas de la Selección durante la Copa Mundial de Fútbol. El plan incluye servicios directos a Kansas y Dallas, además de la incorporación del vuelo directo Córdoba–Miami, que comenzará a operar en junio y se mantendrá luego como ruta regular.

Qué días salen los vuelos y cuánto sale el pasaje

Según informó la compañía, los vuelos especiales estarán vinculados a los partidos que disputará la Selección Argentina en suelo estadounidense. En el caso de Kansas, se programaron dos vuelos especiales con motivo del encuentro ante Argelia, que saldrán el 14 y 15 de junio con regreso el 17 de junio. El precio estimado del pasaje ida y vuelta supera los 4.750.000 pesos.

Los dos vuelos que salen desde Ezeiza rumbo a Kansas para el partido de la Selección Argentina frente a Jordania.

Para Dallas, la aerolínea dispondrá de cuatro vuelos especiales, asociados a los partidos frente a Austria (22 de junio) y Jordania (27 de junio). Para cada encuentro se ofrecerán dos opciones: un vuelo con arribo el día anterior y otro el mismo día del partido. En este caso, los valores de los pasajes también rondan los 4.750.000 pesos.

Los cuatro vuelos que salen desde Ezeiza para los partidos de la Selección Argentina en Dallas.

Vuelos directos entre Córdoba y Miami por el Mundial 2026

Además, Aerolíneas Argentinas confirmó que sumará el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el 5 de junio con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, utilizando aviones Airbus A330. Esta ruta continuará activa una vez finalizado el Mundial, ampliando la conectividad internacional desde el interior del país.

En paralelo, la programación regular entre Ezeiza y Miami se verá reforzada, con 18 frecuencias semanales, lo que permitirá contar con hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurnas y nocturnas.

Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos especiales para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Dónde comprar los pasajes

Todos los pasajes correspondientes a esta operación especial ya están disponibles a través del sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas y mediante agencias de viajes habilitadas.

"Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda específica de cada ocasión", indicaron desde la empresa estatal

