Aerolíneas lanzó vuelos directos a EE.UU. para ver a la Scaloneta en el Mundial: cuánto salen

A poco del inicio del Mundial 2026 y en pleno clima mundialista, Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos hacia Estados Unidos para acompañar a los hinchas de la Selección durante la Copa Mundial de Fútbol. El plan incluye servicios directos a Kansas y Dallas, además de la incorporación del vuelo directo Córdoba–Miami, que comenzará a operar en junio y se mantendrá luego como ruta regular.
Según informó la compañía, los vuelos especiales estarán vinculados a los partidos que disputará la Selección Argentina en suelo estadounidense. En el caso de Kansas, se programaron dos vuelos especiales con motivo del encuentro ante Argelia, que saldrán el 14 y 15 de junio con regreso el 17 de junio. El precio estimado del pasaje ida y vuelta supera los 4.750.000 pesos.
Para Dallas, la aerolínea dispondrá de cuatro vuelos especiales, asociados a los partidos frente a Austria (22 de junio) y Jordania (27 de junio). Para cada encuentro se ofrecerán dos opciones: un vuelo con arribo el día anterior y otro el mismo día del partido. En este caso, los valores de los pasajes también rondan los 4.750.000 pesos.
Vuelos directos entre Córdoba y Miami por el Mundial 2026
Además, Aerolíneas Argentinas confirmó que sumará el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el 5 de junio con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, utilizando aviones Airbus A330. Esta ruta continuará activa una vez finalizado el Mundial, ampliando la conectividad internacional desde el interior del país.
En paralelo, la programación regular entre Ezeiza y Miami se verá reforzada, con 18 frecuencias semanales, lo que permitirá contar con hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurnas y nocturnas.
"Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda específica de cada ocasión", indicaron desde la empresa estatal