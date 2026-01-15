Se espera un viernes con calor intenso en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con vientos del noreste y algo nublado en la zona de cordillera.

Pronóstico: así estará este viernes el tiempo en Mendoza

Este viernes en Mendoza está pronosticada una jornada muy calurosa, con poca nubosidad y vientos del noreste en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un jueves algo nublado y con calor moderado, este viernes volverá a aumentar la temperatura en la provincia. El pronóstico del tiempo anticipa una máxima de 35°C y una mínima de 19°C.

Por otro lado, en la zona de cordillera está prevista una jornada poco nubosa. El Paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, sigue habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza Mientras que el sábado está prevista una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. La máxima será de 33°C y la mínima de 22°C.

Para el domingo está pronosticada una jornada calurosa y algo nublada, con vientos del sector sur y precipitaciones en la zona de cordillera. La máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 20°C.