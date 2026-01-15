GOL conecta nuevamente a Mendoza con Río de Janeiro con vuelos directos para la temporada de verano

La aerolínea brasileña retomó la ruta este 3 de enero con dos frecuencias semanales, lo que representa un incremento del 50% en su oferta internacional desde la provincia cuyana.

Gol tiene vuelos directos para la ruta Mendoza-Río de Janeiro durante el verano

En el marco de su plan de expansión regional para la temporada estival, GOL Líneas Aéreas inauguró oficialmente los vuelos directos entre Mendoza y Río de Janeiro el pasado 3 de enero. Esta conexión clave con el Aeropuerto Internacional de Galeão busca fortalecer los vínculos turísticos y comerciales entre la región de Cuyo y uno de los destinos más emblemáticos de Brasil.

Con la reactivación de esta ruta, la oferta internacional de GOL desde Mendoza experimentará un crecimiento del 50%, consolidando la presencia de la aerolínea en el interior de la Argentina y brindando a los pasajeros más opciones de vuelos sin escalas.

Este movimiento es parte de la mayor expansión internacional en la historia de la compañía para el Cono Sur, periodo en el que sumará más de 3.900 vuelos adicionales y ofrecerá 730.000 asientos, lo que equivale a un crecimiento interanual del 20%.

Frecuencias y conectividad regional La nueva ruta operará con dos frecuencias semanales bajo el siguiente cronograma:

Río de Janeiro (GIG) – Mendoza (MDZ): Los lunes y sábados, partiendo desde Brasil a las 22:00 horas y arribando a Mendoza a las 02:25 de la madrugada.

Los lunes y sábados, partiendo desde Brasil a las 22:00 horas y arribando a Mendoza a las 02:25 de la madrugada. Mendoza (MDZ) – Río de Janeiro (GIG): Los martes y domingos, con salida a las 03:15 de la madrugada y llegada a las 07:00 de la mañana. Además del refuerzo en Mendoza, el plan de GOL contempla nuevas rutas desde otras provincias. Desde Córdoba, se sumarán vuelos directos hacia Florianópolis, Recife y San Pablo, mientras que desde Rosario se operarán conexiones sin escalas hacia San Pablo y Florianópolis.