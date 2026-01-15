La Temporada de Ruta del Ciclismo Mendocino, rumbo a la 50° Vuelta de Mendoza

La Temporada de Ruta 2025/2026 del ciclismo mendocino, fiscalizada por la Asociación Ciclista Mendocina (ACM), transita su tramo central con fechas ya disputadas y nuevas competencias por delante, consolidándose como uno de los circuitos más sólidos y exigentes del calendario deportivo provincial.

La temporada comenzó el domingo 16 de noviembre de 2025 con el tradicional Criterium de apertura en Junín, marcando oficialmente el puntapié inicial de una campaña que incluye trece pruebas distribuidas por distintos departamentos de Mendoza , con recorridos que desafían tanto a sprinters veloces como a escaladores y especialistas en resistencia.

A lo largo de estos meses, el pelotón rutero ha pasado por escenarios emblemáticos de la provincia, con fechas de alto nivel competitivo que han contado con la participación de ciclistas de diversas categorías (Élite, Sub-23, Damas, Juveniles y Máster). El carácter federal de la temporada se manifiesta en la diversidad de sedes elegidas: desde circuitos urbanos en Junín y Maipú hasta exigentes trazados abiertos en zonas como Lavalle, San Martín, Tunuyán o La Paz, permitiendo a los equipos medir fuerzas en diferentes contextos de carrera.

Una de las últimas pruebas disputadas fue la 8ª fecha, en el departamento de Maipú, donde el pelotón se enfrentó a 14 giros por un circuito de 10,2 kilómetros sobre calle Juan José Paso, un desafío clave dentro del calendario rutero mendocino.

La Temporada de Ruta no sólo representa competencia y espectáculo, sino también una oportunidad de crecimiento para los equipos y corredores locales, acostumbrados a defender sus colores en cada prueba mientras se preparan para los desafíos nacionales y regionales.

Además de las fechas regulares, la temporada funciona como antesala a una de las competencias más importantes del año: la 50ª edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza, que se disputará del 12 al 22 de febrero de 2026. El calendario rutero provincial actúa así como una serie de etapas preparatorias, en las que los corredores ajustan su estado de forma, estrategias y planteles de cara a la gran cita del ciclismo argentino.

Lo que viene en la ruta

Entre las fechas que restan por disputarse se destaca la décima carrera de la temporada, programada para el próximo domingo en Luján de Cuyo, bajo el nombre “Homenaje a Aldo Federico Minelli”, con un trazado de aproximadamente 152 kilómetros que unirá la Rotonda de los Bomberos con el Complejo Penitenciario de Almafuerte, desafío que ofrece una carrera abierta tanto para rodadores como para estrategias de equipo.

Así, la Temporada de Ruta 2025/2026 continúa ofreciendo emociones, desafíos y oportunidades de exhibición del talento ciclista provincial, fortaleciendo el desarrollo del deporte en Mendoza y alimentando el calendario competitivo hacia la Vuelta de Mendoza, que promete una edición histórica en febrero.

Entre San Juan y Mendoza

San Juan será el escenario de la 40° edición de una de las carreras más añejas de Cuyo. La prueba tendrá nueve etapas más un prólogo recorriendo más de 1.054 kilómetros por los paisajes más impresionantes de la vecina provincia. Se correrá desde el 24 de enero al 2 de febrero.

Luego, el gran objetivo que se asoma al final del calendario es la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza, que se disputará del 12 al 22 de febrero de 2026. Esta edición especial representará medio siglo de una de las carreras más prestigiosas del ciclismo argentino, reconocida a nivel nacional por su exigencia, su tradición y el marco que brindan las rutas mendocinas.