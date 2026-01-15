El video viral de dos exBoca a las piñas en Año Nuevo con vecinos en Brasil: "Me mordió la nariz"

Tres futbolistas argentinos protagonizaron una pelea cuando un vecino se les quejó por ruidos molestos. Las partes involucradas sostienen diferentes versiones.

El video viral de dos ex Boca a las piñas en Año Nuevo con vecinos en Brasil.

Futbolistas argentinos de Fortaleza Esporte Clube se agarraron a las piñas en Año Nuevo con vecinos de un condominio de lujo en Brasil y esta mañana, en redes sociales, se viralizó un video que expuso la situación. El episodio es investigado por la Justicia y generó fuerte repercusión en medios brasileños.

Las imágenes, publicadas por Globo Esporte, registran el momento en que Eros Mancuso (ex Boca y Estudiantes), Tomás Pochettino (ex Boca y River) y José Herrera (ex Argentinos Juniors) se ven involucrados en una confrontación con varios vecinos, el 1 de enero de 2026, en un condominio ubicado en Eusébio, dentro de la región metropolitana de Fortaleza.

Embed Un video muestra una pelea grande entre jugadores de Fortaleza y vecinos después de un reclamo por la música fuerte. En las imágenes se ve a nueve personas, entre ellas los argentinos de Fortaleza José María Herrera, Eros Mancuso y Tomás Pochettino.pic.twitter.com/zjaJMaklT7 — Barra Brava (@barrabrava_net) January 14, 2026 Según la reconstrucción inicial, el conflicto se habría originado a partir de una queja por ruidos molestos debido al volumen elevado de la música durante una celebración privada que se extendió hasta cerca de las cinco de la mañana. A partir de ese reclamo, la discusión escaló y derivó en una pelea con golpes, empujones y daños materiales, incluso una puerta rota.

futbolistas argentinos pelea La imagen de uno de los vecinos involucrados en la pelea. Golpes, empujones y hasta una mordida El video muestra una escena de alta tensión, con la participación de nueve personas: siete hombres, entre ellos los tres futbolistas, dos mujeres y hasta un perro que aparece en medio del altercado. Testigos indicaron que los hombres intercambiaron puñetazos y las mujeres utilizaron una silla de plástico para golpear a otros involucrados.

El vecino que realizó la denuncia sostuvo que su hija no podía dormir por el ruido, y que al acercarse a reclamar se produjo la pelea, lo que motivó la intervención de la Policía Civil del Estado de Ceará, que ahora analiza las imágenes incorporadas a la causa.

Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Herrera Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Herrera, los futbolistas involucrados en la pelea. “Uno de los residentes involucrados en la pelea dijo que fue a quejarse por el volumen alto de la música que salía de la residencia de Herrera cuando ocurrió la presunta agresión. Durante el altercado, afirmó haber sido mordido en la nariz por el jugador”, señaló el medio brasileño GE. El descargo de Mancuso y la postura del club Tras la difusión del caso, Eros Mancuso, lateral derecho de 26 años y oriundo de Haedo, realizó un descargo en sus redes sociales, donde negó la versión del denunciante y aseguró que la agresión fue iniciada por el vecino. "El vecino se presentó fuera de control, insultando mi honor y mi trabajo durante la noche. Incluso después de ignorarlo, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlos, pero recurrieron a la agresión física con uno de los huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación", escribió el futbolista. Por su parte, la oficina de prensa del Fortaleza Esporte Clube confirmó que la institución sigue de cerca el caso y brinda apoyo a los jugadores, mientras avanza la investigación judicial. En lo deportivo, Mancuso y Pochettino fueron titulares en el primer partido oficial del año, empate sin goles ante Ferroviário, mientras que Herrera estuvo presente en el estadio pero no fue convocado, en medio de versiones sobre una posible transferencia. Incluso, el defensor es seguido por Estudiantes de La Plata para un eventual regreso y disputar la Copa Libertadores.