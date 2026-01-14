14 de enero de 2026 - 23:47

Dramático rescate en el mar: un hombre sobrevivió tras aferrarse por horas a la puerta de una heladera

El hombre fue rescatado con vida a cuatro kilómetros de la costa tras hundirse su embarcación, en Brasil. Se investiga si el hecho fue causado por tormentas.

Un pescador sobrevivió a un naufragio en Brasil tras pasar horas flotando en el mar

Un pescador sobrevivió a un naufragio en Brasil tras pasar horas flotando en el mar

Foto:

redes
Por Redacción

Un hombre de 35 años sobrevivió a un naufragio en el mar, en Brasil, luego de permanecer 17 horas a la deriva aferrado a la puerta de una heladera, mientras que su padre, con quien había salido a pescar, perdió la vida.

Leé además

Rescataron a un andinista polaco que había sufrido mal de montaña en el Parque Aconcagua

Rescataron a un andinista polaco que había sufrido mal de montaña en el Parque Aconcagua

Por Redacción Sociedad
Rescataron aves silvestres en cautiverio, la tenencia de una de las especies halladas tiene una multa que puede superar los tres millones de pesos. 

Tráfico ilegal de fauna: rescataron aves silvestres en cautiverio en una vivienda de Guaymallén

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió el 12 de enero frente a la costa del estado de Santa Catarina, en el sur del país. Según informó el portal G1, el sobreviviente, identificado como Rodrigo, había salido a pescar camarones junto a su padre a bordo de una embarcación.

De acuerdo con la Marina de Brasil, durante el transcurso de la tarde ambos dejaron de mantener contacto con las autoridades navales, y se presume que en ese lapso la embarcación se hundió. Medios locales indicaron que el naufragio podría haber sido provocado por fuertes tormentas en la zona, aunque esta hipótesis aún no fue confirmada de manera oficial.

Tras el hundimiento, Rodrigo quedó a la deriva en el mar durante 17 horas y logró mantenerse a flote aferrado a la puerta de una heladera, según información difundida por G1 y otros medios brasileños.

Embed

Cómo fue el rescate

El 13 de enero, el hombre fue rescatado con vida a unos cuatro kilómetros de la costa de San Francisco del Sur, en Santa Catarina, luego de ser divisado por un helicóptero de las autoridades.

La Marina de Brasil difundió un video en redes sociales en el que se observa el momento del rescate en altamar. Ese mismo día, las autoridades hallaron sin vida al padre del pescador, cuyo cuerpo fue encontrado a nueve kilómetros de la costa.

Tras el operativo, el sobreviviente fue trasladado a un hospital de la zona, donde recibió atención médica. Según indicaron profesionales de la salud citados por G1, el paciente recibió el alta médica el 14 de enero.

Por su parte, la Marina de Brasil informó, según consignó CNN Brasil, que se iniciará una investigación administrativa para determinar las posibles causas y responsabilidades vinculadas al naufragio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este sábado se realizó un operativo de rescato en Cerro Arco. 

Un parapentista sufrió un accidente en el Cerro Arco: gran operativo de rescate

Por Redacción Policiales
El ministro de Turismo de San Luis evitó una tragedia en Los Molles al ingresar a un arroyo crecido y auxiliar a dos turistas.

Se metió al agua sin dudar y evitó una tragedia: el rescate del ministro de Turismo en un arroyo de San Luis

Por Redacción Sociedad
Martín Demichelis tuvo que ser rescatado del mar junto a su familia 

Susto en Punta del Este: Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados tras quedar atrapados en el mar

Por Redacción Espectáculos
Dramático rescate de un perro en un lago congelado.

Desesperación: así fue el sorprendente rescate de un perro casi hundido en un lago congelado

Por Redacción