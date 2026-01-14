Dramático rescate en el mar: un hombre sobrevivió tras aferrarse por horas a la puerta de una heladera

Un hombre de 35 años sobrevivió a un naufragio en el mar, en Brasil , luego de permanecer 17 horas a la deriva aferrado a la puerta de una heladera , mientras que su padre, con quien había salido a pescar, perdió la vida .

El hecho ocurrió el 12 de enero frente a la costa del estado de Santa Catarina , en el sur del país. Según informó el portal G1, el sobreviviente, identificado como Rodrigo , había salido a pescar camarones junto a su padre a bordo de una embarcación.

De acuerdo con la Marina de Brasil , durante el transcurso de la tarde ambos dejaron de mantener contacto con las autoridades navales , y se presume que en ese lapso la embarcación se hundió . Medios locales indicaron que el naufragio podría haber sido provocado por fuertes tormentas en la zona , aunque esta hipótesis aún no fue confirmada de manera oficial .

Tras el hundimiento, Rodrigo quedó a la deriva en el mar durante 17 horas y logró mantenerse a flote aferrado a la puerta de una heladera , según información difundida por G1 y otros medios brasileños.

El 13 de enero , el hombre fue rescatado con vida a unos cuatro kilómetros de la costa de San Francisco del Sur , en Santa Catarina, luego de ser divisado por un helicóptero de las autoridades.

La Marina de Brasil difundió un video en redes sociales en el que se observa el momento del rescate en altamar. Ese mismo día, las autoridades hallaron sin vida al padre del pescador, cuyo cuerpo fue encontrado a nueve kilómetros de la costa.

Tras el operativo, el sobreviviente fue trasladado a un hospital de la zona, donde recibió atención médica. Según indicaron profesionales de la salud citados por G1, el paciente recibió el alta médica el 14 de enero.

Por su parte, la Marina de Brasil informó, según consignó CNN Brasil, que se iniciará una investigación administrativa para determinar las posibles causas y responsabilidades vinculadas al naufragio.