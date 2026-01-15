El campeón del mundo que mira a Messi y teme perder el récord más sagrado de los Mundiales

El máximo goleador de la historia de los Mundiales, Miroslav Klose, admitió que su marca de 16 tantos está en serio riesgo ante la vigencia de Lionel Messi y el hambre de Kylian Mbappé.

Miroslav Klose vaticinó que Lionel Messi o Kylian Mbappé quebrarán su récord de 16 goles en la próxima Copa del Mundo 2026. Con el capitán argentino a solo tres gritos de la cima, el certamen en Norteamérica asoma como el escenario definitivo para una de las mayores hazañas estadísticas del fútbol internacional.

La carrera por el trono: Lionel Messi a un paso de la leyenda Miroslav Klose sabe que su reinado en la cima de la tabla histórica de goleadores de los Mundiales tiene los días contados. El exdelantero alemán, que acumuló 16 festejos en 24 partidos disputados a lo largo de cuatro ediciones, rompió el silencio para reconocer que la próxima cita mundialista de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será el escenario donde su marca podría quedar en el olvido.

"Estoy seguro de que mi récord goleador en la Copa del Mundo se batirá pronto", confesó el exatacante del Bayern Munich y la Lazio en una entrevista reciente. Para el alemán, no hay dudas sobre quiénes son los candidatos a arrebatarle la corona: o lo consigue Lionel Messi en este proceso, o será Kylian Mbappé quien se encargue de hacerlo a más tardar en la edición siguiente.

Lionel Messi llega al horizonte de 2026 con números que impresionan y el antecedente de su consagración en Qatar 2022. El capitán de la Selección Argentina ostenta actualmente 13 goles en 26 partidos disputados. Con tres tantos más, el rosarino igualaría la línea del alemán, y con cuatro se convertiría en el máximo artillero en soledad, cerrando un círculo estadístico perfecto para su carrera profesional.

Sin embargo, la amenaza más voraz a largo plazo para esta estadística es la de Kylian Mbappé. El delantero francés, que es hoy la figura más determinante de Europa, ya suma 12 goles en apenas 14 partidos jugados entre las ediciones de 2018 y 2022. Su promedio de gol es sensiblemente superior al de los otros integrantes del podio histórico, lo que lo posiciona como el favorito natural para dominar esta tabla por las próximas décadas.