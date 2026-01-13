13 de enero de 2026 - 14:18

El tesoro retro de la Selección Argentina: vuelve la camiseta de 2006 para palpitar el próximo Mundial

En la antesala del Mundial 2026, se recupera la estética de Alemania 2006 con una colección limitada que rinde tributo al primer torneo de Lionel Messi.

Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en su primer Mundial.

Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en su primer Mundial.

Foto:

Por Nicolás Salas

La Selección Argentina recupera una de sus estéticas más icónicas con el relanzamiento oficial de la indumentaria utilizada en el Mundial de Alemania 2006. Esta colección especial, que incluye las camisetas titular y alternativa con el histórico dorsal 19 de Lionel Messi, busca movilizar la nostalgia de los hinchas de cara a la próxima cita mundialista.

La mística de la plantilla Teamgeist y el factor Lionel Messi

El diseño de esta reedición se basa en la icónica plantilla Teamgeist, reconocida por sus 14 caras curvas que en su momento reemplazaron a los tradicionales 32 paneles de los balones y marcaron el estilo de las prendas. La camiseta titular mantiene los bastones celestes y blancos clásicos con vivos dorados, mientras que la alternativa luce el azul profundo con detalles de rombos en degradé que definieron la identidad visual de aquella época.

image

Un detalle fundamental para los coleccionistas es que estas piezas de la colección "Bring Back" estarán disponibles con el nombre y el número 19 impresos, el mismo dorsal que utilizó Messi durante su primer mundial. La marca decidió capitalizar el valor sentimental de aquella etapa, permitiendo a los fanáticos revivir el momento exacto en que empezó la leyenda del crack rosarino bajo la dirección de José Pékerman.

Un tributo completo: camperas y pantalones de entrenamiento

La propuesta para Argentina no se limita únicamente a las casacas de juego. El lanzamiento incluye un conjunto completo con las emblemáticas camperas de salida (anthem jackets) y los pantalones de entrenamiento que lucieron figuras de la talla de Juan Román Riquelme, Hernán Crespo y un joven Leo Messi. El diseño respeta fielmente los elementos originales: el cuello redondo, las líneas doradas curvadas en los laterales y la tipografía cuadrada que se usó en 2006.

adidasar_615582355_18553579687025874_2670679613469178201_n

Además del valor estético, estas prendas rememoran hitos deportivos inolvidables, como el primer gol mundialista de Messi ante Serbia y Montenegro o el espectacular tanto de Maxi Rodríguez frente a México. Aunque la trayectoria en aquel torneo terminó en los cuartos de final ante Alemania, el plantel de 2006 es recordado como una de los más talentosos y equilibrados de la historia reciente de la Selección.

Estrategia y fiebre mundialista hacia 2026

Este relanzamiento ocurre en un momento estratégico, justo cuando la fiebre por el próximo Mundial de 2026 empieza a subir entre el público local. Vestir los colores de hace dos décadas es, para muchos, una forma de invocar la mística del equipo nacional en un año de grandes desafíos.

image

Recordemos que junto con Argentina, también se presentaron colecciones históricas para otros países de la región como Colombia (1990), México (1986) y Chile (1993).

Sin embargo, para el mercado argentino, el foco está puesto en recuperar la estética de mediados de los 2000, una etapa que definió la identidad de toda una generación de fanáticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EleteTSC/status/2011075821146951830&partner=&hide_thread=false

