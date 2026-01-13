El tesoro retro de la Selección Argentina: vuelve la camiseta de 2006 para palpitar el próximo Mundial

En la antesala del Mundial 2026, se recupera la estética de Alemania 2006 con una colección limitada que rinde tributo al primer torneo de Lionel Messi.

Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en su primer Mundial.

La Selección Argentina recupera una de sus estéticas más icónicas con el relanzamiento oficial de la indumentaria utilizada en el Mundial de Alemania 2006. Esta colección especial, que incluye las camisetas titular y alternativa con el histórico dorsal 19 de Lionel Messi, busca movilizar la nostalgia de los hinchas de cara a la próxima cita mundialista.

La mística de la plantilla Teamgeist y el factor Lionel Messi El diseño de esta reedición se basa en la icónica plantilla Teamgeist, reconocida por sus 14 caras curvas que en su momento reemplazaron a los tradicionales 32 paneles de los balones y marcaron el estilo de las prendas. La camiseta titular mantiene los bastones celestes y blancos clásicos con vivos dorados, mientras que la alternativa luce el azul profundo con detalles de rombos en degradé que definieron la identidad visual de aquella época.

image Un detalle fundamental para los coleccionistas es que estas piezas de la colección "Bring Back" estarán disponibles con el nombre y el número 19 impresos, el mismo dorsal que utilizó Messi durante su primer mundial. La marca decidió capitalizar el valor sentimental de aquella etapa, permitiendo a los fanáticos revivir el momento exacto en que empezó la leyenda del crack rosarino bajo la dirección de José Pékerman.

Un tributo completo: camperas y pantalones de entrenamiento La propuesta para Argentina no se limita únicamente a las casacas de juego. El lanzamiento incluye un conjunto completo con las emblemáticas camperas de salida (anthem jackets) y los pantalones de entrenamiento que lucieron figuras de la talla de Juan Román Riquelme, Hernán Crespo y un joven Leo Messi. El diseño respeta fielmente los elementos originales: el cuello redondo, las líneas doradas curvadas en los laterales y la tipografía cuadrada que se usó en 2006.

adidasar_615582355_18553579687025874_2670679613469178201_n Además del valor estético, estas prendas rememoran hitos deportivos inolvidables, como el primer gol mundialista de Messi ante Serbia y Montenegro o el espectacular tanto de Maxi Rodríguez frente a México. Aunque la trayectoria en aquel torneo terminó en los cuartos de final ante Alemania, el plantel de 2006 es recordado como una de los más talentosos y equilibrados de la historia reciente de la Selección.