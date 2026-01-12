12 de enero de 2026 - 13:28

De un lavadero a superar a Messi: el goleador argentino récord en Malta que sueña con jugar en Boca

Brian Parada, quien dejó su hogar a los 13 años, pasó por el ascenso, trabajó en un lavadero en pandemia y hoy es el argentino más letal del planeta.

Brian Parada, el argentino goleador en Malta.

Brian Parada, el argentino goleador en Malta.

Foto:

Por Nicolás Salas

Brian Parada, un delantero de 26 años nacido en Gualeguaychú, pasó de las categorías más bajas del fútbol argentino y de trabajar en un lavadero de autos durante la pandemia a lo más alto de las estadísticas mundiales. Hoy, desde el Xewkija Tigers de Malta, ostenta un récord envidiable: es el argentino con mejor promedio de gol de 2025.

Leé además

Miguel Ángel Borja rescató a un perro.

Tras dejar River, Miguel Ángel Borja salvó a un perro desnutrido y mostró su lado más humano

Por Redacción Deportes
Williams Alarcón se nacionalizó argentino y Boca liberó un cupo de extranjero.

La decisión de Williams Alarcón que cambia los planes de Boca: se libera un cupo clave en el mercado de pases

Por Redacción Deportes

Del barro del ascenso al lavadero: la resiliencia de un "obrero"

La vida de Brian Parada en el fútbol comenzó a los 13 años, cuando dejó su Entre Ríos natal para probar suerte en las inferiores de Arsenal de Sarandí. Allí vivió en la pensión y llegó hasta la cuarta división, pero el ansiado contrato profesional nunca llegó.

image

Sin bajar los brazos, regresó a su ciudad para jugar en Juventud Unida de Gualeguaychú, iniciando un duro recorrido como "obrero" del fútbol por clubes del ascenso como Ciudad de Bolívar, Sportivo Las Parejas y Acción Juvenil de General Deheza.

Sin embargo, el momento más crítico llegó con la pandemia: con el fútbol paralizado y la necesidad de subsistir, Brian tuvo que dejar los botines a un lado y trabajar en un lavadero de autos para ayudar a su familia. Esa experiencia forjó el carácter de un jugador que hoy valora cada minuto en el campo, entendiendo que el éxito es, muchas veces, una cuestión de resistencia.

El sueño maltés y el récord que asombra al mundo

La oportunidad de su vida llegó a los 24 años, cuando un excompañero lo recomendó en el fútbol de Malta. Sin saber nada del país y teniendo que "googlear" el nombre del equipo, Brian aceptó el desafío de mudarse a la isla de Gozo para jugar en el Xewkija Tigers.

image

Su adaptación fue un éxito inmediato; aprendió el idioma y se acostumbró a un fútbol físico y aguerrido que calza justo con su estilo de juego.

En 2025, Parada logró lo impensado: cerró el año con un promedio de 1,33 goles por partido, producto de 24 tantos en 18 encuentros. Esta cifra lo sitúa por encima de figuras consagradas como Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Embed - BRAIAN PARADA #highlights

Aunque el reconocimiento le llegó a través de las redes sociales, él prefiere mantener la humildad: "Es algo que cuesta tomar dimensión", confiesa el delantero que, a pesar de vivir a miles de kilómetros, sigue celebrando sus goles cruzando los brazos al pecho en homenaje a su referente, el "Toro" Martínez.

Desde la tranquilidad del Mediterráneo, Brian Parada demuestra que el camino hacia la gloria no siempre es lineal. Entre mates y charlas matutinas con sus padres en Argentina, hoy sueña con tener una oportunidad en la Primera División de su país de la mano de Boca, mientras el mundo del fútbol se pregunta cómo aquel chico del lavadero terminó convirtiéndose en el goleador más efectivo de la bandera albiceleste.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El circuito Madring de la fórmula 1.

La Fórmula 1 vuelve a Madrid tras 45 años, pero un detalle técnico del circuito genera polémica mundial

Por Nicolás Salas
La actriz de Avatar que ama el mate y rompe récords.

Quién es la actriz de Avatar que toma mate y podría arrebatarle un millonario récord a Scarlett Johansson

Por Cristian Reta
Flossie, la gata de 30 años que es récord mundial: su increíble historia de supervivencia y amor

Cumplió 30 años y es récord: la historia de Flossie, la gata que sobrevivió a todo y conmueve al mundo

Por Cristian Reta
Impactante lesión de Equi Fernández en la Bundesliga.

Equi Fernández y una imagen que estremece a la Bundesliga: lesión impactante en su vuelta a la titularidad

Por Redacción Deportes