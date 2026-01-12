De un lavadero a superar a Messi: el goleador argentino récord en Malta que sueña con jugar en Boca

Brian Parada, un delantero de 26 años nacido en Gualeguaychú , pasó de las categorías más bajas del fútbol argentino y de trabajar en un lavadero de autos durante la pandemia a lo más alto de las estadísticas mundiales. Hoy, desde el Xewkija Tigers de Malta, ostenta un récord envidiable: es el argentino con mejor promedio de gol de 2025.

La vida de Brian Parada en el fútbol comenzó a los 13 años , cuando dejó su Entre Ríos natal para probar suerte en las inferiores de Arsenal de Sarandí . Allí vivió en la pensión y llegó hasta la cuarta división, pero el ansiado contrato profesional nunca llegó.

Sin bajar los brazos, regresó a su ciudad para jugar en Juventud Unida de Gualeguaychú , iniciando un duro recorrido como "obrero" del fútbol por clubes del ascenso como Ciudad de Bolívar, Sportivo Las Parejas y Acción Juvenil de General Deheza .

Sin embargo, el momento más crítico llegó con la pandemia: con el fútbol paralizado y la necesidad de subsistir, Brian tuvo que dejar los botines a un lado y trabajar en un lavadero de autos para ayudar a su familia. Esa experiencia forjó el carácter de un jugador que hoy valora cada minuto en el campo, entendiendo que el éxito es, muchas veces, una cuestión de resistencia.

La oportunidad de su vida llegó a los 24 años, cuando un excompañero lo recomendó en el fútbol de Malta. Sin saber nada del país y teniendo que "googlear" el nombre del equipo, Brian aceptó el desafío de mudarse a la isla de Gozo para jugar en el Xewkija Tigers.

Su adaptación fue un éxito inmediato; aprendió el idioma y se acostumbró a un fútbol físico y aguerrido que calza justo con su estilo de juego.

En 2025, Parada logró lo impensado: cerró el año con un promedio de 1,33 goles por partido, producto de 24 tantos en 18 encuentros. Esta cifra lo sitúa por encima de figuras consagradas como Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Aunque el reconocimiento le llegó a través de las redes sociales, él prefiere mantener la humildad: "Es algo que cuesta tomar dimensión", confiesa el delantero que, a pesar de vivir a miles de kilómetros, sigue celebrando sus goles cruzando los brazos al pecho en homenaje a su referente, el "Toro" Martínez.

Desde la tranquilidad del Mediterráneo, Brian Parada demuestra que el camino hacia la gloria no siempre es lineal. Entre mates y charlas matutinas con sus padres en Argentina, hoy sueña con tener una oportunidad en la Primera División de su país de la mano de Boca, mientras el mundo del fútbol se pregunta cómo aquel chico del lavadero terminó convirtiéndose en el goleador más efectivo de la bandera albiceleste.