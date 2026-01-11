Tras dejar River, Miguel Ángel Borja salvó a un perro desnutrido y mostró su lado más humano

El atacante colombiano Miguel Ángel Borja se convirtió en tendencia tras rescatar a un perro visiblemente desnutrido en la calle. El futbolista trasladó al animal a su finca personal para supervisar su rehabilitación, un gesto de humanidad que generó un fuerte impacto positivo entre sus fans.
La noticia se dio a conocer a través de plataformas digitales, donde se difundieron imágenes del futbolista auxiliando a un animal en condición de extrema vulnerabilidad. El contenido, compartido originalmente por el creador digital @elgomezc, muestra el momento en que Borja decide involucrarse directamente para salvar al canino, que presentaba signos evidentes de descuido y falta de alimentación.
Según detallan las fuentes, el jugador no se limitó a brindar una ayuda pasajera, sino que coordinó el traslado del perro hacia su propiedad privada para asegurar que recibiera atención constante. Este acto fue calificado por usuarios y seguidores como una muestra de la nobleza del jugador, destacando su sensibilidad frente a la problemática del abandono animal que afecta a miles de seres vivos.
El proceso de recuperación del perro: "de a poquito va cogiendo carne"
Una vez instalado en la finca del delantero, el animal comenzó un proceso de recuperación basado en cuidados básicos esenciales como agua, alimento y vigilancia constante. En registros audiovisuales recientes, se puede apreciar la evolución positiva del canino. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el animal mejoró su estado físico: "ya nos está cuidando esta partecita aquí... de a poquito va cogiendo carne".
Incluso se menciona con optimismo que, gracias a la atención recibida por parte de "Miguelito", en pocas semanas el perro podría estar totalmente recuperado. Borja ha estado atento a cada detalle de este proceso, asegurándose de que el animal reciba el trato necesario para superar las secuelas del maltrato y el hambre.
El impacto social de un ídolo fuera de la cancha
La repercusión de este hecho fue masiva, con comentarios que definen al delantero como "un grande dentro y fuera de la cancha". Más allá de la viralidad del video, la acción de Borja funciona como un recordatorio del peso que tienen las figuras públicas al utilizar su visibilidad para promover la responsabilidad social y el bienestar animal.
Recordemos que el delantero dejó River a fines de 2025 y que continuará con su carrera en el Cruz Azul mexicano, con la mira puesta en tener chances de ser convocado por la Selección de Colombia para el próximo Mundial 2026.