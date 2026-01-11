Tras dejar River, Miguel Ángel Borja salvó a un perro desnutrido y mostró su lado más humano

El delantero colombiano conmocionó a todos en las redes sociales luego de auxiliar a un perro y llevarlo a su finca para su recuperación.

El atacante colombiano Miguel Ángel Borja se convirtió en tendencia tras rescatar a un perro visiblemente desnutrido en la calle. El futbolista trasladó al animal a su finca personal para supervisar su rehabilitación, un gesto de humanidad que generó un fuerte impacto positivo entre sus fans.

Un rescate que movilizó a las redes sociales La noticia se dio a conocer a través de plataformas digitales, donde se difundieron imágenes del futbolista auxiliando a un animal en condición de extrema vulnerabilidad. El contenido, compartido originalmente por el creador digital @elgomezc, muestra el momento en que Borja decide involucrarse directamente para salvar al canino, que presentaba signos evidentes de descuido y falta de alimentación.

Según detallan las fuentes, el jugador no se limitó a brindar una ayuda pasajera, sino que coordinó el traslado del perro hacia su propiedad privada para asegurar que recibiera atención constante. Este acto fue calificado por usuarios y seguidores como una muestra de la nobleza del jugador, destacando su sensibilidad frente a la problemática del abandono animal que afecta a miles de seres vivos.

El proceso de recuperación del perro: "de a poquito va cogiendo carne" Una vez instalado en la finca del delantero, el animal comenzó un proceso de recuperación basado en cuidados básicos esenciales como agua, alimento y vigilancia constante. En registros audiovisuales recientes, se puede apreciar la evolución positiva del canino. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el animal mejoró su estado físico: "ya nos está cuidando esta partecita aquí... de a poquito va cogiendo carne".

Incluso se menciona con optimismo que, gracias a la atención recibida por parte de "Miguelito", en pocas semanas el perro podría estar totalmente recuperado. Borja ha estado atento a cada detalle de este proceso, asegurándose de que el animal reciba el trato necesario para superar las secuelas del maltrato y el hambre.