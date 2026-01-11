Luciano Benavides ganó la séptima etapa del Dakar 2026 en motos

Tras ganar su segunda etapa en el Rally Dakar 2026, el salteño Luciano Benavides quedó a menos de cinco minutos del líder y se ilusiona con el título mundial.

El piloto salteño Luciano Benavides conquistó este domingo la séptima etapa del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita. Con este segundo triunfo parcial, el corredor de KTM recortó drásticamente su diferencia con el líder Daniel Sanders y se consolidó en el tercer puesto de la general, relanzando su candidatura al trono mundial.

La segunda semana del Rally Dakar 2026 comenzó con un golpe de autoridad argentino. Tras la jornada de descanso, Luciano Benavides (KTM) dominó los 459 kilómetros de especial entre Riad y Wadi ad-Dawasir, firmando su séptima victoria histórica en la competencia y la segunda en lo que va de esta edición. El salteño no solo se impuso con contundencia, sino que logró un avance estratégico vital al reducir a menos de la mitad su desventaja respecto a la punta de la carrera.

image Dominio absoluto a 160 kilómetros por hora La jornada del domingo fue un despliegue de velocidad pura. Benavides, quien largó desde la sexta posición, tomó el mando desde el primer punto de control y no abandonó la vanguardia hasta cruzar la meta con un tiempo de 4 horas y 56 segundos. "Fue uno de esos días en los que todo fluye", confesó el piloto al arribar al campamento, destacando que en ciertos tramos llanos mantuvo la moto a 160 km/h -al límite del regulador reglamentario- durante veinte minutos seguidos sin soltar el acelerador.

Esta agresividad en la navegación y el manejo le permitió aventajar por 4m 47s a su compañero de equipo, el español Edgar Canet, y por casi cinco minutos al francés Adrien Van Beveren de Honda. El líder de la general, Daniel Sanders, finalizó en el cuarto lugar tras verse condicionado por la difícil tarea de abrir pista, lo que permitió que el salteño le descontara un tiempo precioso en la lucha por el preciado trofeo.

Embed @LBenavides77 volando en las dunas saudíes.#Dakar2026 #DakarInSaudi #Benavides pic.twitter.com/kJM7LHyNjp — Carburando (@CarburandoTV) January 9, 2026 La clasificación general del Dakar 2026 al rojo vivo El impacto de este resultado en la tabla acumulada es directo y genera una expectativa máxima para los próximos días. Sanders se mantiene en lo más alto con un tiempo de 28h 47m 31s, pero su ventaja ahora es mucho más frágil que al inicio de la jornada. El estadounidense Ricky Brabec lo sigue a 4m 25s, mientras que Benavides aparece en el tercer escalón a tan solo 4m 40s del liderazgo absoluto. Con seis etapas por delante, la diferencia entre los tres primeros es de apenas segundos, lo que promete una definición histórica para el motociclismo nacional.