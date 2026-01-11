11 de enero de 2026 - 09:49

Pedro Troglio estalló tras sufrir una estafa millonaria: "Gente perdió los ahorros de su vida"

El exjugador de la Selección Argentina y actual DT denunció una estafa inmobiliaria que afectó a unas 160 personas y dejó obras paralizadas.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El exjugador de la Selección Argentina y actual director técnico de Banfield, Pedro Troglio, denunció que fue víctima de una estafa inmobiliaria millonaria vinculada a la construcción de departamentos en la ciudad de La Plata, una maniobra que habría afectado a cerca de 160 personas y dejado pérdidas económicas irreversibles para muchos inversores.

El entrenador expuso el caso públicamente luego de presentar una denuncia judicial junto a su esposa, en el marco de una causa que investiga el accionar de una constructora que ofrecía inversiones en proyectos “de pozo” que nunca se terminaron.

La inversión y el engaño

Según relató Troglio en declaraciones televisivas, el contacto con los responsables del emprendimiento se dio en un contexto social, donde fue invitado a participar de un fideicomiso inmobiliario. Con el paso del tiempo, el proyecto comenzó a mostrar demoras y finalmente quedó paralizado.

Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando”, expresó el exfutbolista al explicar cómo fue convencido de invertir.

Troglio aportó un total de 157 mil dólares, en dos etapas: primero 64 mil dólares y luego otros 93 mil, bajo la promesa de retornos mensuales y avances constantes en la obra. Sin embargo, los pagos se interrumpieron y los responsables dejaron de responder.

Obras paralizadas y pagos suspendidos

Las construcciones, ubicadas en distintos puntos de La Plata, quedaron completamente detenidas. Los inversores no solo dejaron de percibir los rendimientos prometidos, sino que tampoco recibieron explicaciones claras sobre el destino del dinero aportado.

A fines de 2025, la situación se agravó cuando los administradores del fideicomiso dejaron de efectuar transferencias y cortaron el contacto con los damnificados, lo que motivó una serie de denuncias penales.

El impacto social de la estafa

Troglio remarcó que, si bien su situación personal le permite afrontar la pérdida, el problema es mucho más profundo y afecta a familias que invirtieron todos sus ahorros.

Hay gente que perdió los ahorros de su vida”, advirtió el entrenador, visiblemente afectado por el alcance del fraude.

De acuerdo a lo denunciado, entre los damnificados hay jubilados, trabajadores y pequeños ahorristas que confiaron en el proyecto como una forma de resguardar su capital.

Causa judicial en curso

Las denuncias fueron presentadas en la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y buscan unificar los distintos reclamos en una sola causa para determinar responsabilidades penales y civiles. La investigación apunta a esclarecer qué ocurrió con los fondos y por qué las obras nunca fueron finalizadas.

El caso generó un fuerte impacto tanto en el ámbito inmobiliario como en el deportivo, debido a la trayectoria pública de Troglio y su paso por la Selección Argentina, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo y ahora Banfield.

