Tenis: Arranca la qualy del Australian Open con una fuerte legión argentina en busca del main draw

Diez argentinos disputan la clasificación en Melbourne para intentar acceder al cuadro principal del primer Grand Slam del año en el tenis.

Arranca el primer Grand Slam del año en el tenis, con muchos argentinos con el mismo sueño.

Un total de diez tenistas argentinos saldrán a la cancha en la fase previa, seis en el cuadro masculino y cuatro en el femenino, con la meta de ganar tres partidos y asegurarse un lugar en el main draw del Abierto de Australia.

image Quiénes son los tenistas argentinos que representarán la bandera en el Australian Open 2026 Entre los hombres, figuras como Román Burruchaga (104° del mundo), que quedó cerca de entrar directamente al torneo, encabezan la representación nacional. También estarán presentes Facundo Díaz Acosta, que busca recuperarse tras un 2025 con lesiones; Marco Trungelliti, veterano de múltiples qualys, Alex Barrena, que va por su primera clasificación a un Grand Slam, Juan Pablo Ficovich y Genaro Olivieri.

En el cuadro femenino, las argentinas Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini afrontarán el desafío de avanzar en la qualy frente a rivales de distintos países, con la ilusión de ampliar la presencia albiceleste en el evento principal.

image La fase de clasificación se extenderá durante varios días antes del inicio oficial del torneo, que comenzará el 18 de enero, y todos los partidos (incluidos los de los argentinos) podrán verse por Disney Plus.