3 de enero de 2026 - 17:24

Argentina dio pelea hasta el final, pero cayó ante Estados Unidos en la United Cup

El torneo de Tenis que está sumando puntos ATP y WTA tuvo uno de sus mejores cruces donde Argentina cayó pero espera clasificar a la próxima fase.

La selección Argentina de Tenis cayó ante Estados Unidos en la United Cup.

La selección Argentina de Tenis cayó ante Estados Unidos en la United Cup.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El mayor triunfo de la carrera de Sebastián Báez no alcanzó para torcer la serie. Pese a la notable remontada del argentino ante Taylor Fritz, Argentina cayó 2-1 frente a Estados Unidos, en su segundo compromiso del grupo A de la United Cup, certamen que se desarrolla en Australia.

El porteño, de 25 años y ubicado en su aguerrido puesto 45 del ranking ATP, logró por primera vez superar al estadounidense, sexto del mundo, luego de haber caído en los cinco enfrentamientos previos. El cruce en el individual femenino ante una de las mejores tenistas del mundo, como Coco Gauff, donde Solana Sierra cayó, y el enfrentamiento mixto dictaron la derrota final contra el país norteamericano.

image
El argentino consiguió su mejor triunfo ante un TOP 10.

El argentino consiguió su mejor triunfo ante un TOP 10.

El tenis de Argentina no se arrodilla

El argentino sostuvo su ambición en el juego, elevó su agresividad y terminó dando vuelta el desarrollo para imponerse por 4-6, 7-5 y 6-4 tras dos horas y 33 minutos de intensa batalla. De esta manera, consiguió apenas su segunda victoria frente a un top 10 en el circuito, tras la lograda ante Andrey Rublev el ruso que era quinto y en la actualidad transita en el puesto 16º del ranking, en las semifinales del ATP 250 de Bastad en 2022.

Luego del partido, Báez destacó la importancia del triunfo en lo personal y para el equipo, expresó su satisfacción por haber recuperado buenas sensaciones, valoró el trabajo táctico realizado junto a sus entrenadores y agradeció el apoyo del público argentino presente en Perth, donde se disputó el encuentro "Estoy muy feliz no puedo pensar mas en la felicidad que nos da a mi, a mi entrenador y a mi equipo"

La estadounidense tomó el control desde el inicio, logró dos rompimientos e instantaneos, logrando escalar de una forma brutal al 5-0 en tan solo el primer set. Aunque Sierra consiguió descontar, Gauff cerró el parcial sin mayores sobresaltos. El segundo set mantuvo la misma tónica y confirmó la superioridad de la campeona, que se mantiene invicta en la competencia.

image
Solana Sierra no pudo ante la numero 3 del mundo, Coco Gauff.

Solana Sierra no pudo ante la numero 3 del mundo, Coco Gauff.

Doble batalla que no pudo ser para el combinado nacional

La definición llegó en la disputa de dobles, donde la dupla estadounidense integrada por Coco Gauff y Christian Harrison, cuya mejor marca es el puesto 199° del ranking ATP, en total contraposición con la de su compañera, fue ampliamente superior a Lourdes Carlé y Guido Andreozzi, quien se encuentra muy lejos de su mejor ubicación, el puesto 70, y en la actualidad se mueve en el escalón número 1517 del ranking ATP. Con un juego sólido desde el fondo de la cancha y mayor eficacia en la red, los norteamericanos se impusieron por 6-4 y 6-1 en una hora y dos minutos, sellando el triunfo del equipo dirigido por Michael Russell.

En su debut en la United Cup, Argentina había tenido una presentación ideal con un triunfo por 3-0 ante España.Con un balance de cuatro victorias y dos derrotas en la fase de grupos, las posibilidades del conjunto argentino de avanzar a los cuartos de final se definirán el lunes, cuando se dispute la última serie del grupo A entre Estados Unidos y España dependiendo de resultados ajenos en esta instancia, luego de haber hecho lo propio.

image
La Argentina consiguió un aplastante triunfo ante España.

La Argentina consiguió un aplastante triunfo ante España.

