Argentina dio pelea hasta el final, pero cayó ante Estados Unidos en la United Cup

El torneo de Tenis que está sumando puntos ATP y WTA tuvo uno de sus mejores cruces donde Argentina cayó pero espera clasificar a la próxima fase.

El mayor triunfo de la carrera de Sebastián Báez no alcanzó para torcer la serie. Pese a la notable remontada del argentino ante Taylor Fritz, Argentina cayó 2-1 frente a Estados Unidos, en su segundo compromiso del grupo A de la United Cup, certamen que se desarrolla en Australia.

El porteño, de 25 años y ubicado en su aguerrido puesto 45 del ranking ATP, logró por primera vez superar al estadounidense, sexto del mundo, luego de haber caído en los cinco enfrentamientos previos. El cruce en el individual femenino ante una de las mejores tenistas del mundo, como Coco Gauff, donde Solana Sierra cayó, y el enfrentamiento mixto dictaron la derrota final contra el país norteamericano.

image El argentino consiguió su mejor triunfo ante un TOP 10. Gentileza El tenis de Argentina no se arrodilla El argentino sostuvo su ambición en el juego, elevó su agresividad y terminó dando vuelta el desarrollo para imponerse por 4-6, 7-5 y 6-4 tras dos horas y 33 minutos de intensa batalla. De esta manera, consiguió apenas su segunda victoria frente a un top 10 en el circuito, tras la lograda ante Andrey Rublev el ruso que era quinto y en la actualidad transita en el puesto 16º del ranking, en las semifinales del ATP 250 de Bastad en 2022.

Luego del partido, Báez destacó la importancia del triunfo en lo personal y para el equipo, expresó su satisfacción por haber recuperado buenas sensaciones, valoró el trabajo táctico realizado junto a sus entrenadores y agradeció el apoyo del público argentino presente en Perth, donde se disputó el encuentro "Estoy muy feliz no puedo pensar mas en la felicidad que nos da a mi, a mi entrenador y a mi equipo"

image Sebastián Báez logró el descuento para el combinado nacional. Gentileza El primer quiebre de la derrota en Perth Con la serie igualada, Solana Sierra no logró sostener el envión frente a una rival de máxima jerarquía. La argentina, 66ª del ranking WTA, fue superada con claridad por Coco Gauff, número tres del mundo, quien se impuso por 6-1 y 6-1 en menos de una hora de juego y demostrando por qué fue la ganadora del Roland Garros 2025.