La revelación del ex piloto argentino del Rally Dakar Marcos Patronelli sobre su vuelta: "Ya está, se terminó"

Infobae conversó con él sobre la carrera más dura del mundo. Por qué la echa de menos, pero también fue contundente sobre la posibilidad de volver a correrla algún día.

"Loquillo", como se lo conoce, cumplirá 46 años el próximo 1 de febrero. Su hermano Alejandro (47) también ganó dos ediciones en la misma categoría . A una década de su última victoria, Marcos admite que “ el Dakar es parte de mi vida y se extraña, hasta el último día que esté va a estar ahí".

También dijo que " es un deporte de mucho riesgo y no podíamos pedirle más. Si bien nunca nos retiramos, pero la verdad es que cada día lo veo más lejos. Estoy en el trabajo al ciento por ciento con la familia y tengo dos nenes ”, sentenció Patronelli.

Sobre una posible vuelta asevera que “ tenemos muchas ganas con Ale, pero lo que pasa es que el Dakar sacó la categoría cuatri y volver en otra categoría, la verdad que no me llama la atención" . "Nosotros somos, humildemente, buenos arriba del cuatri". Por eso también digo que es como una separación, " ya está, se terminó ”.

La divisional de cuatriciclos fue eliminada el año pasado por la empresa a cargo del Rally Dakar, Amaury Sport Organisation (ASO), debido a la reducción de los participantes en cada año y la ausencia de equipos oficiales.

image

Acerca de la extinción de la categoría donde consiguió la gloria, sostiene que “es una lástima. El UTV es por ahí la que reemplaza a la categoría, pero son dos cosas totalmente diferentes ya que el UTV ya es más un auto y el cuatri es un intermedio entre la moto y el auto". "Al cuatri lo llevás vos, al UTV es totalmente diferente". Por eso cuando me quise acostumbrar al UTV dije: ‘No, esto no es para mí, yo no lo puedo llevar’. "A mí me gusta dominar lo que estoy montando”.

Sin embargo, revela que aún despunta el vicio con el cuatri: “Por ahí me doy una vuelta en el circuito que tengo en casa. Siempre van algunos amigos, damos un par de vueltas, pero no más que eso. Preparo todo y lo dejé a punto".

image

Marcos aún guarda nostalgia del furor generador por el Rally Dakar en nuestro país y recuerda que “lo que se vivió con el Dakar en Argentina fue único". La gente, el cariño y la pasión, "no me voy a olvidar nunca".

"No sé si alguna vez en la historia se va a volver lo que se vivió con el Dakar 2009, 2010 hasta el 2012. Una locura total”. Aunque también afirma con orgullo que “el apellido Patronelli se hizo conocido a nivel nacional y fue gracias a los resultados. "Dejamos marcado algo en la historia de la moto”.

image

El presente familiar de Marcos Patronelli

Hoy Marcos está plenamente dedicado a su empresa familiar, que es una fábrica de acoplados en su Las Flores natal, y a su vida familiar, ya que es padre. “Soy una persona que me dedico a laburar ciento por ciento, estoy en la empresa familiar y por ahí eso hace que me desconecte un poco de todo. Desde los 15 años que laburo 12 horas todos los días en la empresa”

El ex piloto argentino admite que está cada vez más lejos un posible retorno al Rally Dakar, pero es irrefutable que él y su hermano Alejandro dejaron su sello en la carrera más dura del mundo: cinco triunfos en ocho ediciones sudamericanas.