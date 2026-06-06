6 de junio de 2026 - 18:43

La lógica de Lionel Scaloni detrás de la elección de los once de la Selección Argentina ante Honduras

El entrenador Albiceleste pateó el tablero con múltiples modificaciones para el primer amistoso del ciclo, aunque tiene sus razones.

Thiago Almada, uno de los nombres más utilizados por Lionel Scaloni

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Durante los entrenamientos de la semana, el cuerpo técnico probó varios equipos pensando en el duelo frente al cuadro Hondureño. Si bien se sabía que algunos nombres fuertes no estarían por precaución física, en las últimas horas la situación se acentuó aún más, obligando al DT a profundizar su cautela.

La lesión de Balerdi caló hondo en el seno del plantel y de su conductor, debido a que era uno de los integrantes fijos de cada convocatoria y podía resultar una solución para la zaga ante la actualidad del Cuti Romero.

La estrategia de Lionel Scaloni para el primer amistoso:

Lionel Scaloni paró el primer once de la Selección Argentina pensando en el amistoso con Honduras
Lionel Scaloni decidi&oacute; probar ante Honduras

Lionel Scaloni decidió probar ante Honduras

Para evitar más casos como este, Scaloni no sólo decidió dejar afuera de los once a los que están tocados (Martínez, Montiel, Molina, Romero, Paredes, Messi, Paz, y Álvarez), sino que también excluyó a aquellos que se perfilaban para ir desde el inicio. Los principales cambios pasaron en el mediocampo, donde De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister salieron.

Por otro lado, el entrenador entendió que el duelo ante Honduras era una oportunidad para darle rodaje a algunos jugadores que llegan con pocos minutos en el lomo, y darles chances a los que vienen peleando desde atrás y quieren ganarse un lugar en el debut ante Argelia. Eso explica la titularida de nombres como Musso, Giay, Palacios, Lo Celso, Barco, Simeone, y hasta el propio Lautaro.

De esta forma, los once titulares elegidos por Lionel Scaloni para enfrentar a Honduras fueron este sábado por la noche fueron: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

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