Dónde quedó Franco Colapinto en el ranking de pilotos y novatos de la Fórmula 1 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su cierre con balances, rankings y evaluaciones internas que permiten dimensionar el rendimiento de los principales protagonistas del campeonato. En ese contexto, los propios pilotos de la Máxima eligieron a los 10 mejores corredores del año, entre ellos Franco Colapinto .

Mientras que un análisis paralelo se enfocó exclusivamente en el desempeño de los debutantes, el único argentino en la grilla, quedó fuera del top 10 general, pero fue reconocido como quinto mejor novato de la temporada.

Como ocurre cada año, los pilotos de Fórmula 1 participaron de una votación confidencial en la que eligieron a los 10 mejores corredores de la temporada, sin poder votarse a sí mismos. El resultado ubicó en el primer lugar a Max Verstappen , quien fue el piloto más valorado por sus colegas pese a no haber conseguido el título mundial.

El segundo puesto quedó en manos de Lando Norris , flamante campeón del mundo, mientras que el podio lo completó George Russell. Detrás aparecieron Oscar Piastri y Charles Leclerc , seguidos por Carlos Sainz, Fernando Alonso, Alex Albon, Oliver Bearman e Isack Hadjar.

Uno de los datos más llamativos de la votación fue la ausencia de Lewis Hamilton, que por primera vez desde la implementación de este sistema quedó fuera del top 10 elegido por los pilotos. En ese listado no apareció Franco Colapinto, algo que se explica tanto por su condición de debutante como por el rendimiento irregular del Alpine durante gran parte del año.

Franco Colapinto y su lugar entre los mejores novatos del año

En paralelo al ranking general, un análisis especializado elaborado por el medio británico The Race evaluó exclusivamente el desempeño de los pilotos novatos de la temporada 2025. Allí, Franco Colapinto fue ubicado en el quinto puesto, por detrás de Isack Hadjar, Oliver Bearman, Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto.

El informe remarcó que el argentino enfrentó uno de los contextos más complejos entre los rookies, ya que debutó sin pretemporada, se incorporó de manera tardía al campeonato y debió adaptarse rápidamente a un monoplaza con limitaciones de rendimiento.

El informe subraya que, tras un comienzo marcado por incidentes y carreras sin puntos -incluido un accidente en clasificación en Imola-, el argentino mostró una evolución sostenida desde la mitad del calendario, especialmente a partir del Gran Premio de Hungría.

En ese tramo final, Colapinto logró completar carreras limpias, mejorar sus registros en clasificación y ganar confianza en el manejo del auto, factores que fueron clave para su valoración dentro del ranking de novatos.

Lo que viene para el argentino en la F1

De cara a 2026, uno de los grandes desafíos de Franco Colapinto será contar con una pretemporada completa, algo que no tuvo desde su debut en 2024. Ese aspecto aparece como determinante para poder mostrar un rendimiento más consistente desde el inicio del campeonato y reducir la brecha con los pilotos más consolidados. La comparación interna dentro de Alpine y la evolución del proyecto técnico del equipo serán claves para definir el futuro inmediato del argentino en la Fórmula 1.