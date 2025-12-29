Franco Colapinto confirmó su dorsal para 2026, Verstappen abandona su icónico 33 y Norris se adueña del 1

La FIA reveló los números oficiales para 2026. Franco Colapinto mantiene su místico 43, mientras que Verstappen hereda el dorsal de un viejo amigo.

Franco Colapinto confirmó su dorsal para 2026: por qué mantiene el 43 y qué pasará con Verstappen.

La Fórmula 1 ya palpita la temporada 2026 y la FIA acaba de confirmar la lista oficial de pilotos y sus dorsales. Entre regresos experimentados y cambios reglamentarios, el nombre de Franco Colapinto y una sorpresiva decisión de Max Verstappen se llevaron todas las miradas.

El "número místico" de Franco Colapinto El piloto argentino despejó cualquier duda y mantendrá el dorsal 43 en su monoplaza de Alpine. Lejos de ser una elección al azar, este número tiene un fuerte valor personal: es un homenaje a su padre, Aníbal, quien lo usaba en el Turismo Nacional.

Un dato curioso que fascinó a los fanáticos es la "mística" matemática detrás del anuncio de su titularidad, realizado el 7/11/25. La suma de esos dígitos (7+11+25) da exactamente 43, y el posteo se lanzó curiosamente a las 10:43.

f1_608538587_1164827595862131_3518383357416114087_n El sorpresivo giro de Max Verstappen La gran novedad en la cima de la grilla es que Lando Norris, como flamante campeón, deja de lado el número 4 para utilizar, ya como flamante campeón, el número 1. Esto obligó a Verstappen a buscar un nuevo dorsal tras cuatro años de reinado.

Aunque todos esperaban su regreso al histórico 33, el neerlandés sorprendió al elegir el número 3. Este dorsal pertenecía a su excompañero Daniel Ricciardo, quien ya dio su aprobación para que Max lo herede en esta nueva etapa, donde Red Bull competirá sin la capitanía de Christian Horner ni tampoco de Helmut Marko. Además, tampoco utilizará los motores Honda para debutar con sus propias unidades de potencia, en colaboración con Ford.