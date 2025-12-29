Franco Colapinto confirmó su dorsal para 2026, Verstappen abandona su icónico 33 y Norris se adueña del 1

El piloto argentino despejó cualquier duda y mantendrá el dorsal 43 en su monoplaza de Alpine. Lejos de ser una elección al azar, este número tiene un fuerte valor personal: es un homenaje a su padre, Aníbal, quien lo usaba en el Turismo Nacional.
Un dato curioso que fascinó a los fanáticos es la "mística" matemática detrás del anuncio de su titularidad, realizado el 7/11/25. La suma de esos dígitos (7+11+25) da exactamente 43, y el posteo se lanzó curiosamente a las 10:43.
El sorpresivo giro de Max Verstappen
La gran novedad en la cima de la grilla es que Lando Norris, como flamante campeón, deja de lado el número 4 para utilizar, ya como flamante campeón, el número 1. Esto obligó a Verstappen a buscar un nuevo dorsal tras cuatro años de reinado.
Aunque todos esperaban su regreso al histórico 33, el neerlandés sorprendió al elegir el número 3. Este dorsal pertenecía a su excompañero Daniel Ricciardo, quien ya dio su aprobación para que Max lo herede en esta nueva etapa, donde Red Bull competirá sin la capitanía de Christian Horner ni tampoco de Helmut Marko. Además, tampoco utilizará los motores Honda para debutar con sus propias unidades de potencia, en colaboración con Ford.
Caras nuevas y el debut de Cadillac
La temporada 2026 marcará el ingreso de Cadillac como el undécimo equipo, contando con la experiencia de Sergio "Checo" Pérez (#11) y Valtteri Bottas (#77).
Además, la grilla tendrá un solo debutante absoluto: el británico Arvid Lindblad, quien correrá para Racing Bulls con el número 41. Por otro lado, la histórica Sauber pasará a competir bajo la denominación de Audi Revolut F1.