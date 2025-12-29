29 de diciembre de 2025 - 08:35

Franco Colapinto confirmó su dorsal para 2026, Verstappen abandona su icónico 33 y Norris se adueña del 1

La FIA reveló los números oficiales para 2026. Franco Colapinto mantiene su místico 43, mientras que Verstappen hereda el dorsal de un viejo amigo.

Franco Colapinto confirmó su dorsal para 2026: por qué mantiene el 43 y qué pasará con Verstappen.

Franco Colapinto confirmó su dorsal para 2026: por qué mantiene el 43 y qué pasará con Verstappen.

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

se viene el super rugby americas, con historica participacion de argentina

Se viene el Súper Rugby Américas, con histórica participación de Argentina

Por Redacción Deportes
Un jugador de fútbol de Burundí muere tras tragarse una moneda de la suerte en pleno partido.

Tragedia en el fútbol: murió un jugador tras tragarse una moneda en pleno partido y acusan brujería

Por Cristian Reta

El "número místico" de Franco Colapinto

El piloto argentino despejó cualquier duda y mantendrá el dorsal 43 en su monoplaza de Alpine. Lejos de ser una elección al azar, este número tiene un fuerte valor personal: es un homenaje a su padre, Aníbal, quien lo usaba en el Turismo Nacional.

Un dato curioso que fascinó a los fanáticos es la "mística" matemática detrás del anuncio de su titularidad, realizado el 7/11/25. La suma de esos dígitos (7+11+25) da exactamente 43, y el posteo se lanzó curiosamente a las 10:43.

f1_608538587_1164827595862131_3518383357416114087_n

El sorpresivo giro de Max Verstappen

La gran novedad en la cima de la grilla es que Lando Norris, como flamante campeón, deja de lado el número 4 para utilizar, ya como flamante campeón, el número 1. Esto obligó a Verstappen a buscar un nuevo dorsal tras cuatro años de reinado.

Aunque todos esperaban su regreso al histórico 33, el neerlandés sorprendió al elegir el número 3. Este dorsal pertenecía a su excompañero Daniel Ricciardo, quien ya dio su aprobación para que Max lo herede en esta nueva etapa, donde Red Bull competirá sin la capitanía de Christian Horner ni tampoco de Helmut Marko. Además, tampoco utilizará los motores Honda para debutar con sus propias unidades de potencia, en colaboración con Ford.

redbullracing_602997314_18541943755033142_1997586154958625999_n

Caras nuevas y el debut de Cadillac

La temporada 2026 marcará el ingreso de Cadillac como el undécimo equipo, contando con la experiencia de Sergio "Checo" Pérez (#11) y Valtteri Bottas (#77).

Valtteri Bottas y Checo Pérez, los pilotos de Cadillac
Valtteri Bottas y Checo Pérez, los pilotos de Cadillac

Valtteri Bottas y Checo Pérez, los pilotos de Cadillac

Además, la grilla tendrá un solo debutante absoluto: el británico Arvid Lindblad, quien correrá para Racing Bulls con el número 41. Por otro lado, la histórica Sauber pasará a competir bajo la denominación de Audi Revolut F1.

Arvid Lindblad, la gran promesa de Red Bull
Arvid Lindblad, la joya de 17 años que tiene Red Bull

Arvid Lindblad, la joya de 17 años que tiene Red Bull

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Natalio Mema, Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Escándalo en el fútbol local: El Gobierno de Mendoza evalúa intervenir la Liga Mendocina

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto visitó un supermercado y la gente se revolucionó

Franco Colapinto generó un importante revuelo al visitar un supermercado

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto está en Argentina disfrutando el fin de año junto a su familia y amigos.

Las fotos de Franco Colapinto en la Argentina: pádel, recitales y compras

Por Agustín Zamora
El fallo de la FIA para la Fórmula 1 2026 que beneficia a Colapinto. 

Fórmula 1: Alpine recibió un respaldo clave de la FIA que beneficia a Franco Colapinto

Por Redacción Deportes