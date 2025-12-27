Franco Colapinto generó un importante revuelo al visitar un supermercado

El piloto de la escudería francesa Alpine se encuentra en San Andrés de Giles para pasar las fiestas, lugar donde su familia tiene campo y tradicionalmente vacaciona. A la habitual rutina de compras de Aníbal se le sumó Franco, lo que generó mucha repercusión en el pequeño supermercado.
Franco Colapinto visitó un supermercado en San Andrés:
Las fotos muestran al conductor eligiendo carne junto a su padre, con un sencillo look que combinaba remera y pantalón negro deportivo, y alpargatas. En la puerta del local volvió a ser captado por las cámaras de los fanáticos, que le pidieron fotografías para guardar el recuerdo.
Quién tuvo el privilegio de atenderlo, y cruzar una charla fue Nubile Maggi, carnicero. Al respecto, el trabajador le contó a TN: “El papá, va siempre porque tiene campo en Giles y vive ahí. Suele venir dos o tres veces por semana, pero es la primera vez que viene con Franco”.
Sin embargo, su visita a San Andrés de Giles no fue una sorpresa, ya que el propio Colapinto lo había adelantado días atrás en el cierre de la actividad oficial con Alpine. “Yo vuelvo a casa para ver a la familia y amigos. Para celebrar la Navidad y Año Nuevo. Y también para pasar tiempo allá, para resetear. Con un poco de verano allí puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa”, expresó.