Franco Colapinto generó un importante revuelo al visitar un supermercado

El piloto argentino del equipo Alpine concurrió junto a su padre a hacer compras, y se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

Franco Colapinto está en Argentina disfrutando el fin de año junto a su familia y amigos.

El piloto de la escudería francesa Alpine se encuentra en San Andrés de Giles para pasar las fiestas, lugar donde su familia tiene campo y tradicionalmente vacaciona. A la habitual rutina de compras de Aníbal se le sumó Franco, lo que generó mucha repercusión en el pequeño supermercado.

Franco Colapinto visitó un supermercado en San Andrés:

Las fotos muestran al conductor eligiendo carne junto a su padre, con un sencillo look que combinaba remera y pantalón negro deportivo, y alpargatas. En la puerta del local volvió a ser captado por las cámaras de los fanáticos, que le pidieron fotografías para guardar el recuerdo.

Quién tuvo el privilegio de atenderlo, y cruzar una charla fue Nubile Maggi, carnicero. Al respecto, el trabajador le contó a TN: “El papá, va siempre porque tiene campo en Giles y vive ahí. Suele venir dos o tres veces por semana, pero es la primera vez que viene con Franco”.

Sin embargo, su visita a San Andrés de Giles no fue una sorpresa, ya que el propio Colapinto lo había adelantado días atrás en el cierre de la actividad oficial con Alpine. “Yo vuelvo a casa para ver a la familia y amigos. Para celebrar la Navidad y Año Nuevo. Y también para pasar tiempo allá, para resetear. Con un poco de verano allí puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa”, expresó.

