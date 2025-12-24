24 de diciembre de 2025 - 09:35

Franco Colapinto cerró el año, mientras palpita un comienzo de 2026 muy atareado

El piloto argentino del equipo Alpine culminó recientemente la actividad con su escudería, pero ya se prepara para un enero con mucho movimiento.

Franco Colapinto retornará a la actividad en enero

Con el cierre del año encima, el piloto argentino Franco Colapinto ya palpita lo que será su primera pretemporada fuerte desde que arribó a la Fórmula 1. Pruebas de diseño, presentación de monoplaza, entrenamiento fuerte y conducción en pista, lo que se viene.

Luego de la finalización de su segunda temporada como conductor de la máxima categoría del automovilismo, el nacido en Pilar ya comenzó a trabajar en lo que será su primera experiencia como piloto titular del equipo Alpine, donde buscará un comienzo sólido para asentarse definitivamente.

¿Cuándo volverá Franco Colapinto a Alpine?

Franco Colapinto
El piloto argentino se tomará un descanso y volverá a Europa dentro de 49 días para los ensayos privados de Alpine que serán a fines de enero de 2026.

Tras esas tareas, el pilarense comenzó sus merecidas vacaciones. Sin embargo, en enero retomará la actividad. Primero lo hará con entrenamientos individuales desde la parte física, y luego volverá a la esfera pública con la presentación oficial del auto A526 el 23 de enero, donde posará junto a su compañero Pierre Gasly.

Respecto a la conducción específicamente, Franco deberá aguardar hasta fines del primer mes del año 2026. Entre el 26 y el 30 de enero se llevarán a cabo las pruebas privadas en Barcelona, donde participarán los once equipos de Fórmula 1.

Más adelante, tras las modificaciones correspondientes, Bahréin los recibirá para los test oficiales, en dos ventanas dentro del mes de febrero: del 11 al 13, y del 18 al 20. Esa será la última chance de probar en pista antes del comienzo de la actividad formal.

El lanzamiento de la temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá lugar en el fin de semana del 6 al 8 de marzo, en Melbourne. Así, Australia aparece como el destino exótico para Colapinto, que increíblemente no visitó con la máxima categoría a pesar de contar con dos años de experiencia.

