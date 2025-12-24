Franco Colapinto cerró el año, mientras palpita un comienzo de 2026 muy atareado

El piloto argentino del equipo Alpine culminó recientemente la actividad con su escudería, pero ya se prepara para un enero con mucho movimiento.

Con el cierre del año encima, el piloto argentino Franco Colapinto ya palpita lo que será su primera pretemporada fuerte desde que arribó a la Fórmula 1. Pruebas de diseño, presentación de monoplaza, entrenamiento fuerte y conducción en pista, lo que se viene.

Luego de la finalización de su segunda temporada como conductor de la máxima categoría del automovilismo, el nacido en Pilar ya comenzó a trabajar en lo que será su primera experiencia como piloto titular del equipo Alpine, donde buscará un comienzo sólido para asentarse definitivamente.

Sin dudas, el 2025 se hizo largo y recién terminó en las últimas horas en la sede principal de la escudería francesa. Allí, Colapinto participó de una serie de test técnicos del nuevo monoplaza, y de la confección del molde de su asiento.

¿Cuándo volverá Franco Colapinto a Alpine? Franco Colapinto El piloto argentino se tomará un descanso y volverá a Europa dentro de 49 días para los ensayos privados de Alpine que serán a fines de enero de 2026. Gentileza Tras esas tareas, el pilarense comenzó sus merecidas vacaciones. Sin embargo, en enero retomará la actividad. Primero lo hará con entrenamientos individuales desde la parte física, y luego volverá a la esfera pública con la presentación oficial del auto A526 el 23 de enero, donde posará junto a su compañero Pierre Gasly.

Respecto a la conducción específicamente, Franco deberá aguardar hasta fines del primer mes del año 2026. Entre el 26 y el 30 de enero se llevarán a cabo las pruebas privadas en Barcelona, donde participarán los once equipos de Fórmula 1.