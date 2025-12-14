El calvario de Franco Colapinto en F1: El ranking donde quedó segundo y ningún piloto quiere estar

Franco Colapinto tuvo una temporada 2025 extremadamente difícil en la Fórmula 1. Tras un debut tardío -en reemplazo del australiano Jack Doohan-, el piloto argentino no logró sumar ningún punto, condicionado por las limitaciones técnicas del monoplaza Alpine A525 y el motor Renault.

La falta de resultados del bonaerense lo llevó a ser ubicado en el puesto 20 de 21 en el Campeonato de Pilotos, top de rendimiento en el que se basó el medio The Race, para catalogarlo como el segundo peor piloto del año, justo por delante de Jack Doohan.

Aunque este veredicto parece condenatorio, la verdad es que el auto que manejaba era considerado el peor de la grilla. Las "lastimosas prestaciones" del monoplaza A525 fueron tan graves que hasta el piloto estrella del equipo se cansó y lanzó una declaración explosiva.

El compañero de Colapinto, Pierre Gasly , también sufrió en demasía la inestabilidad y la poca fiabilidad del coche. A pesar de los problemas, Gasly logró llegar a cosechar 22 puntos y alcanzar la Q3 en España, un logro que resalta lo bien que trabajó con un material limitado.

No obstante, al terminar el Gran Premio de Abu Dhabi, Gasly no ocultó su alivio. A través de la radio, le dijo al equipo que mantuvieran ese auto "lejos de mí el año que viene por favor" y sentenció: "No lo quiero ver nunca más". Este sentimiento contundente subraya la agonía que padecieron ambos corredores.

Diseño sin título - 2025-12-02T131407.289 Franco Colapinto y Pierre Gasly correrán con Alpine en 2026.

El dato oculto: Colapinto no fue el destructor más caro en F1

Pese a los problemas de confiabilidad, el análisis de los gastos de reparación ofrece un dato sorprendente: Colapinto se mantuvo lejos del podio en el "campeonato de destructores". El argentino quedó noveno en el ranking de pilotos que más dinero gastaron en arreglos, con menos de 2 millones de dólares.

Sin embargo, la escudería Alpine no pudo escapar del liderazgo: fue la que más dinero invirtió en la reparación de sus monoplazas, con un gasto total de $5.348.000, sumando los costos de sus tres pilotos durante el año.

DLA Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El futuro de Alpine y la redención en 2026

A pesar del año de calvario, el futuro de Franco Colapinto está asegurado, ya que se confirmó su continuidad para 2026, lo que le permitirá encarar su primera temporada completa desde el inicio. La mayor esperanza de redención se centra en el nuevo modelo A526. Este auto ya no usará el motor Renault, sino que contará con unidades de potencia de Mercedes, generando grandes expectativas para que Alpine pueda competir por los puntos.