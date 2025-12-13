Verón apuntó contra la AFA tras el accidente de los hinchas: "Falta de empatía"

Siguen los dimes y diretes entre el máximo dirigente Pincha y sus pares de la AFA, que fueron detonados por el accidente de los hinchas de Estudiantes

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, volvió a criticar a la dirigencia de la AFA tras el accidente de los micros de Estudiantes rumbo a la final del Torneo Clausura, en Santiago del Estero ante Racing, y apuntó contra sus autoridades por su “falta de empatía”.

El dirigente y exjugador del ´Pincha´ compartió el comunicado del club en relación al choque de tres micros de hinchas rumbo a Santiago del Estero y comentó: “La falta de empatía con el socio y el hincha es total, exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias. Después te venden que ‘el club es de los socios’”.

Estudiantes había publicado que “tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís. Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones”. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”.

“La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad” agregó la institución platense.