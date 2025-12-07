El tajante mensaje de Pierre Gasly tras su mal año en Alpine junto a Colapinto: "No lo quiero ver nunca más"

Pierre Gasly realizó un balance sobre su temporada y se mostró esperanzado acerca de lo que vendrá para su equipo, tras el mal rendimiento del A525.

La Fórmula 1 finalizó el 2025 con un nuevo campeón del mundo, de la mano de Lando Norris. Lo cierto es que el británico de McLaren se metió de lleno en la lista de 35 corredores que se quedaron con el Campeonato de Pilotos. Por otra parte, quien tuvo un año para el olvido y habló fue Pierre Gasly.

El piloto francés terminó P19 en Abu Dhabi y finalizó 18° en el conteo final, al darle a Alpine sus únicos 22 puntos del año. Ni bien terminó la competencia, el exRed Bull mantuvo un divertido ida y vuelta con su ingeniero de pista por radio, donde agradeció a todo el equipo por el esfuerzo realizado: "Muchas gracias por estos tres años", comenzó Gasly.

El que se mostró feliz de acabar la temporada 2025 fue Pierre Gasly, que al terminar la carrera, le pidió al equipo que mantengan el A525 lo más lejos posible de él.#F1 #AbuDhabiGP #Gasly pic.twitter.com/17FeRsLgIm — Carburando (@CarburandoTV) December 7, 2025 Luego, el número 10 cerró el mensaje con una broma respecto al A525, el peor auto de la parrilla: "Mantengan este auto lejos de mi el año que viene, por favor. No lo quiero ver nunca más", cerró Gasly, quien mantiene vínculo con el equipo hasta 2028.

Qué dijo Pierre Gasly sobre lo que vendrá en 2026 Tras la carrera, el piloto francés dialogó con la prensa internacional y realizó un balance sobre su año: "Soy un competidor, pero a pesar de las dificultades de la temporada, creo que todavía hay algunas cosas buenas que recordar: 10 Q3 con el auto que teníamos, muestra el rendimiento que logramos los sábados y después de 22 puntos”.

“Tuvimos que luchar muy duro para conseguirlos, está claro que sigue siendo una temporada más que decepcionante. Tenemos las explicaciones del sacrificio que hicimos para la próxima temporada y realmente creo que dará sus frutos. Tengo muchas expectativas para el equipo para 2026”, agregó el galo sobre lo que le depara a Alpine el año que viene, donde tendrá horas de trabajo en el túnel de viento y un motor Mercedes.