Quién es Lando Norris, el piloto que transformó su talento juvenil en un presente de campeón en la Fórmula 1

Lando Norris , nacido en Bristol, se convirtió en el undécimo campeón mundial británico de F1 y se emocionó al salir del coche: "¡Hacía tiempo que no lloraba! No pensé que lloraría, pero lo hice", le dijo a David Coulthard en la entrevista posterior a la carrera.

"Es un largo camino. Antes que nada, quiero agradecer enormemente a mis compañeros, a todos en McLaren , a mi madre, a mi padre; son quienes me han apoyado desde el principio", continuó, para luego recordar a sus dos rivales de la temporada: "¡Se siente increíble! ¡Ahora entiendo un poco cómo se siente Max! Quiero felicitar a Max y a Oscar, mis dos mayores competidores durante toda la temporada . Ha sido un placer competir contra ambos. Ha sido un honor, he aprendido mucho de ambos. Lo he disfrutado. Ha sido un año largo. Lo logramos y estoy muy orgulloso de todos", siguió el piloto que acabó la temporada con 423 puntos, tan solo dos por delante de Verstappen y a 13 de su compañero Piastri.

Nacido en Bristol en 1999, hijo de padre inglés y madre belga, Lando Norris inició su camino deportivo en el competitivo karting europeo , un escenario donde rápidamente se destacó por su regularidad en campeonatos internacionales. Su progresión fue sostenida desde los primeros años y en 2014 se consagró campeón mundial, un logro que lo posicionó entre los talentos con mayor proyección dentro del semillero continental.

Ese rendimiento le abrió las puertas de las principales academias de formación, donde continuó acumulando experiencia frente a rivales de alto nivel. Su llegada a los monoplazas ocurrió en 2015 con su participación en la MSA Fórmula, la actual Fórmula 4 británica . Allí mostró resultados que impulsaron su ascenso y lo instalaron definitivamente entre los jóvenes pilotos más prometedores del automovilismo británico.

La temporada siguiente marcó un salto decisivo en su carrera, ya que en 2016 conquistó los títulos de la Fórmula Renault 2.0 NEC y de la Eurocup , dos certámenes de referencia para los talentos que buscan crecer en categorías de mayor carga aerodinámica. Ese mismo año sumó participaciones en otras series europeas, lo que fortaleció su adaptación al manejo de autos más exigentes y llamó la atención de McLaren.

El año 2017 fue determinante, Norris se coronó campeón de la Fórmula 3 Europea, una categoría reconocida por funcionar como paso inmediato hacia la élite del automovilismo. Su desempeño le aseguró un lugar en el programa de jóvenes pilotos de McLaren y el acceso a sus primeras pruebas dentro de la Fórmula 1. En 2018 disputó la Fórmula 2, donde finalizó como subcampeón y confirmó que estaba listo para llegar a la Máxima, algo que ocurrió al año siguiente con su incorporación al equipo papaya.

Además de su perfil deportivo, Norris ganó notoriedad por su simpatía y por su forma relajada de mostrarse fuera del auto. Está en pareja con la actriz y modelo Margarida Corceiro y cuenta con millones de seguidores en redes sociales. Es hijo de Adam Norris, ingeniero mecánico que amasó una fortuna a través de la asesoría en administración de pensiones y que en 2010 fundó Horatio Investments Ltd. Su patrimonio está valuado en 200 millones de libras y figura entre los quinientos más ricos del Reino Unido.

“A veces antes de salir a pista hago algunas bromas, sonrío y parece que no estoy concentrado, pero es solo una broma. También paso mucho tiempo en la fábrica y con los ingenieros revisando todo”, declaró sobre su estilo fuera del auto, que contrasta con su agresividad dentro de los circuitos.

La llegada de Norris a la Fórmula 1

Su llegada a la Fórmula 1 en 2019 se dio como segundo piloto y compañero de Carlos Sainz en medio de un proyecto deportivo en reconstrucción. Desde entonces se mantuvo como una pieza estructural para McLaren y aportó puntos con regularidad, acompañando la evolución técnica del auto. Entre 2020 y 2023 acumuló múltiples podios que coincidieron con etapas de reordenamiento interno del equipo y mejoras en el área aerodinámica, lo que fortaleció su rol como referencia deportiva.

En 2024 protagonizó su temporada más sólida hasta ese momento. Peleó el campeonato con Max Verstappen y fue fundamental para que McLaren cortara el dominio de Red Bull y se quedara con el título de constructores. También venció a Ferrari en el Gran Premio de Abu Dhabi de la última fecha, un triunfo que permitió cerrar el año con 666 puntos, frente a los 652 de la escudería italiana.

El piloto ganador de McLaren, Lando Norris (izq.), de Gran Bretaña, celebra en el podio con su compañero de equipo y tercer clasificado, Oscar Piastri, de Australia, y el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown (centro).

La temporada posterior significó su consagración definitiva. Norris consiguió el título de pilotos y el de constructores junto a Oscar Piastri, con quien volvió a conformar una dupla competitiva y equilibrada. Ganó siete Grandes Premios, sumó once podios más y brindó al equipo un bicampeonato que McLaren buscaba desde 2008, año en el que Lewis Hamilton había sido el último en lograrlo. Su rendimiento reafirmó su condición de piloto estable, rápido y confiable, atributos que hoy lo posicionan como uno de los nombres centrales de la Fórmula 1 moderna.