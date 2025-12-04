Yuki Tsunoda rompió el silencio tras perder su asiento en Red Bull: "Merezco un lugar"

F1. El piloto japonés respondió tras revelarse que se quedará sin asiento en la máxima categoría en 2026.

La reciente definición de la alineación de pilotos de Red Bull Racing para 2026 sacudió al mundo de la Fórmula 1. El joven francés Isack Hadjar fue elegido como compañero del campeón Max Verstappen, desplazando de la plaza titular al japonés Yuki Tsunoda, quien pasará a desempeñarse como piloto de reserva y pruebas.

La noticia supuso un duro revés para Tsunoda, que aspiraba a continuar compitiendo en la máxima categoría junto a Verstappen. En la previa al GP de Abu Dhabi, el piloto acumula 33 puntos y su mejor actuación fue un sexto lugar en Bakú, aunque marcha 15º en el campeonato general, en una performance lejos de las expectativas de un equipo de alta competencia.

Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull Lejos de resignarse, Tsunoda emitió un mensaje en sus redes sociales donde reconoció la dureza del golpe. Afirmó que trabajar como piloto de pruebas y reserva no significa el fin de su carrera en la Fórmula 1 y prometió “dar lo mejor” para demostrar que merece regresar a la parrilla. La decisión le duele, confesó, pero no lo paraliza.

Las declaraciones de Yuki Tsunoda tras ser relegado de Red Bull “Aún no he terminado. Descubrir que no tendré un asiento en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo y demostrar que merezco un lugar en la parrilla”, declaró el nipón.

Luego, Yuki sentenció: “La vida está llena de contratiempos, y este es el mío. No me impedirá ser el mejor piloto de F1 posible”. Por su parte, desde la dirigencia de Red Bull, el mensaje también fue de agradecimiento hacia Tsunoda.