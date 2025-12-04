4 de diciembre de 2025 - 11:16

Yuki Tsunoda rompió el silencio tras perder su asiento en Red Bull: "Merezco un lugar"

F1. El piloto japonés respondió tras revelarse que se quedará sin asiento en la máxima categoría en 2026.

Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull

Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull

Foto:

Por Nicolás Salas

La reciente definición de la alineación de pilotos de Red Bull Racing para 2026 sacudió al mundo de la Fórmula 1. El joven francés Isack Hadjar fue elegido como compañero del campeón Max Verstappen, desplazando de la plaza titular al japonés Yuki Tsunoda, quien pasará a desempeñarse como piloto de reserva y pruebas.

Leé además

Max Verstappen tendrá un nuevo compañero en 2026.

Yuki Tsunoda afuera: Red Bull reveló quien será el nuevo compañero de Max Verstappen en 2026

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

A qué hora corre Franco Colapinto en Abu Dhabi

Por Cristian Reta

La noticia supuso un duro revés para Tsunoda, que aspiraba a continuar compitiendo en la máxima categoría junto a Verstappen. En la previa al GP de Abu Dhabi, el piloto acumula 33 puntos y su mejor actuación fue un sexto lugar en Bakú, aunque marcha 15º en el campeonato general, en una performance lejos de las expectativas de un equipo de alta competencia.

Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull
Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull

Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull

Lejos de resignarse, Tsunoda emitió un mensaje en sus redes sociales donde reconoció la dureza del golpe. Afirmó que trabajar como piloto de pruebas y reserva no significa el fin de su carrera en la Fórmula 1 y prometió “dar lo mejor” para demostrar que merece regresar a la parrilla. La decisión le duele, confesó, pero no lo paraliza.

Las declaraciones de Yuki Tsunoda tras ser relegado de Red Bull

“Aún no he terminado. Descubrir que no tendré un asiento en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo y demostrar que merezco un lugar en la parrilla”, declaró el nipón.

Luego, Yuki sentenció: “La vida está llena de contratiempos, y este es el mío. No me impedirá ser el mejor piloto de F1 posible”. Por su parte, desde la dirigencia de Red Bull, el mensaje también fue de agradecimiento hacia Tsunoda.

image

El nuevo rol de Tsunoda representa una encrucijada. Desde la reserva tendrá la posibilidad de aportar en desarrollo técnico, simulaciones y tal vez alguna carrera si las circunstancias lo permiten. Esa posición ofrece menos protagonismo, pero también la opción de reconstruirse lejos de la presión de los resultados inmediatos.

La parrilla completa de la Fórmula 1 2026

  • McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
  • Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton
  • Red Bull: Max Verstappen / Isack Hadjar
  • Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli
  • Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll
  • Haas: Oliver Bearman / Esteban Ocon
  • Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto
  • Racing Bulls: Liam Lawson / Arvid Lindblad
  • Williams: Alex Albon / Carlos Sainz
  • Cadillac: Valtteri Bottas / Sergio Pérez
  • Audi: Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

José Manzur - Alejandro Chapini - Adrián Sajú

Godoy Cruz comienza su resurgimiento con la confirmación de las listas para las elecciones del 13

Por Emanuel Cenci
Franco Colapinto y Pierre Gasly correrán con Alpine en 2026.

La Fórmula 1 tiene a los 22 pilotos confirmados para 2026: quiénes son y para que escudería correrán

Por Nicolás Salas
La emoción de los jugadores de Boca al levantar el trofeo

Boca venció en los penales a Gimnasia y es campeón del Torneo Proyección 2025

Por Redacción Deportes
La Araña es  considerado uno de los mejores delanteros del mundo

¿Últimos días de Julián Álvarez en Atlético de Madrid? Conoce el club que lo está buscando

Por Redacción Deportes