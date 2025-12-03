3 de diciembre de 2025 - 13:20

A qué hora corre Franco Colapinto en Abu Dhabi

El piloto argentino de Alpine llega al último GP del año tras un fin de semana difícil en Qatar y quiere despedirse con sus primeros puntos de la temporada.

Franco Colapinto dejó atrás uno de los fines de semana más complejos desde su llegada a la Fórmula 1. En el Gran Premio de Qatar, disputado el domingo pasado, el piloto argentino de 22 años logró recomponerse de una serie de dificultades y concluir en la decimocuarta posición, un resultado decoroso teniendo en cuenta las condiciones adversas que enfrentó.

Su desempeño le permitió incluso finalizar dos puestos por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. Lo cierto es que el oriundo de Pilar no tendrá respiro: apenas unos días después, volverá a subirse al auto para competir en el Gran Premio de Abu Dabi, el último capítulo del calendario 2025.

Esta será su despedida de la temporada, pero también una oportunidad para proyectar lo que vendrá. Confirmado como piloto de Alpine para 2026, Colapinto buscará cerrar el año con una actuación que le permita soñar con sus primeros puntos en la categoría.

El desafío de Yas Marina

El cierre del campeonato se desarrollará en el circuito Yas Marina, uno de los escenarios más imponentes del calendario. Allí, Colapinto afrontará un fin de semana cargado de actividad y presión, especialmente para los protagonistas de la pelea por el título. Aunque no forma parte de esa batalla, el argentino intentará sacar provecho del conocimiento adquirido durante su temporada debut y capitalizar cualquier oportunidad para avanzar.

La actividad comenzará el viernes 5 de diciembre, cuando se disputen las dos primeras prácticas libres. Estas sesiones iniciales serán claves para adaptar el auto a las condiciones del trazado emiratí y para definir la puesta a punto del monoplaza.

El sábado 6 será una jornada decisiva: además de la tercera práctica libre, se llevará a cabo la clasificación, instancia en la que los pilotos que luchan por el campeonato -Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri- comenzarán a conocer su verdadero margen de maniobra de cara a la última carrera del año.

Finalmente, el domingo 7 de diciembre se correrá el Gran Premio de Abu Dabi, la competencia que bajará el telón de la temporada. Para Colapinto, será la chance de despedirse con una actuación sólida antes de iniciar el proceso de preparación hacia 2026.

Un cierre con objetivos claros para Franco Colapinto

Después de un calendario intenso, Colapinto llega al último fin de semana del año con metas concretas: consolidar su rendimiento, reducir la brecha con los pilotos de mitad de pelotón y aprovechar cualquier escenario favorable para acercarse a los puntos. Su avance respecto al inicio de año fue constante, y su duelo con Gasly en Qatar dejó señales alentadoras.

Aunque la atención del mundo de la Fórmula 1 estará centrada en la definición del título, el argentino buscará su propio objetivo: terminar su primera temporada en la categoría con un resultado que pueda servir como base para su etapa en Alpine a partir de 2026.

El cronograma completo del GP de Abu Dhabi

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

  • Prácticas Libres 1: 6:30 horas
  • Prácticas Libres 2: 10:00 horas

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

  • Prácticas Libres 3: 7:30 horas
  • Clasificación: 11:00 horas

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

  • Carrera: 10:00 horas
