3 de diciembre de 2025 - 09:47

Luto en el fútbol argentino: murió a los 35 años Santiago Fredes, DT del Club Luján

El club de la Primera C confirmó vía redes la muerte de su DT, Santiago Fredes, que estaba internado tras ser diagnosticado con una enfermedad autoinmune.

Luto en el ascenso argentino por la muerte de Santiago Fredes, DT de Luján

Foto:

Por Cristian Reta

El fútbol argentino de la Primera C está de duelo. A sus 35 años, falleció Santiago Fredes, director técnico del Club Luján, quien hace solo un mes había renovado su vínculo tras una destacada campaña que incluyó la clasificación al Reducido por el ascenso.

El Club Luján confirmó este martes la triste noticia que conmueve al ambiente futbolístico. Mediante un comunicado en sus redes sociales, la institución informó con "profundo dolor y tristeza" que su director técnico, Santiago Fredes, había sido declarado con muerte cerebral, poniendo un trágico final a su joven y prometedora carrera.

image
Luto en el fútbol de ascenso por la muerte de Santiago Fredes, DT de Luján.

Fredes, de apenas 35 años, se encontraba internado desde el pasado 24 de noviembre. Según reportó el medio local Ladrán Sancho de Luján, los médicos le habían diagnosticado una "enfermedad autoinmune que deterioró su estado de forma súbita e inesperada". Varios días después de su ingreso, la institución había confirmado la "situación delicada" de su DT.

Una carrera ligada a Luján

El "Pulga" Fredes no solo fue una figura clave desde el banco, sino que su vida estuvo íntimamente ligada al Club Luján. Tras una trayectoria como futbolista que incluyó pasos por Flandria, Defensores Unidos y Excursionistas, se retiró en el club de su ciudad para iniciar su carrera como formador y entrenador.

image
Santiago Fredes con la camiseta de Excursionistas

Comenzó como coordinador de las divisiones inferiores y, a principios de 2024, asumió el desafío como director técnico del plantel profesional.

Su trabajo en esta última temporada fue notable, ya que llevó al equipo a disputar los cuartos de final del Reducido por el ascenso a la Primera B, donde finalmente cayó ante Sportivo Barracas. Como reconocimiento a su labor, en octubre pasado había sellado la renovación de su contrato por una temporada más, con vigencia hasta 2026.

La despedida de los clubes

Tras conocerse la noticia, diversos clubes de la categoría y del ascenso utilizaron sus plataformas para despedir al entrenador.

Uno de los mensajes más sentidos fue el de Flandria, club donde Fredes también dejó su huella como jugador: "Desde el Club Social y Deportivo Flandria lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Fredes. El Pulga vistió nuestra camiseta durante el año 2011 y fue un gran referente del Club Luján, tanto como jugador, coordinador y entrenador. Abrazamos y enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento".

image

El recuerdo de Santiago Fredes perdurará en Luján y en todo el ascenso, como el joven DT que devolvió la ilusión y el protagonismo al Lujanero.

