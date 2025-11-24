El luto que envuelve a Lionel Messi: el conmovedor mensaje del capitán al hombre que le "abrió el camino"

Este domingo falleció Omar Souto, histórico gerente de la Selección argentina , cuyo deceso generó una profunda conmoción en el fútbol local. A los 73 años, “Papúa”, como todos lo conocían, dejó un legado enorme tras más de tres décadas de trabajo y fue una de las claves para que Lionel Messi vista la camiseta nacional.

Lo cierto es que, desde que se conoció la noticia, las redes sociales fueron el escenario donde muchos protagonistas expresaron su adiós y uno de ellos fue el capitán argentino, quien despidió a Souto con palabras cargadas de gratitud y afecto: “Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí ”, comenzó el astro en su cuenta de Instagram.

Omar Souto , conocido afectuosamente como “Papúa” , fue un pilar fundamental en la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , dedicando cerca de 30 años de su vida al servicio del departamento de Selecciones Nacionales .

Su rol más destacado fue el de Gerente de Selecciones Nacionales, posición desde la cual trabajó incansablemente con una amplia gama de entrenadores y jugadores, empezando su carrera en las divisiones juveniles. Pero, sin dudas, el momento que posicionó a Souto en lo alto de la historia del fútbol argentino fue su participación clave en la gestión para asegurar a Lionel Messi para la Selección Argentina en 2004.

Por encargo del entonces entrenador Hugo Tocalli, Souto fue el primer empleado de la AFA en contactar a la familia de un joven Messi, asegurando su compromiso con la albiceleste a pesar de la presión de España: “En España estaban desesperados por que jugara para ellos, y él siempre les había dicho que no. Estábamos en el Mundial Sub-20 de Emiratos, en 2003, y Hugo se estaba reprochando de no haberlo visto a ese Messi…. Y yo le dije: ‘Quédate tranquilo, que cuando volvemos a Buenos Aires lo llamamos…’", relata el propio Papúa.

"Al llegar, Hugo me pidió que lo ubicara. Fui a un locutorio de Monte Grande, pedí la guía de Rosario, me metí en una cabina y arranqué la página de los Messi. No tardé mucho en encontrar a la abuela, y ella me pasó el número del tío, y el tío me dio el número de Jorge en España. Me atiende y le digo que hablo del departamento de selecciones, y le pregunto por Leonardo Messi. Porque para mí, Leo era de Leonardo. ‘Es Lionel -me dijo Jorge-, al fin lo llamaron porque mi hijo quiere jugar por Argentina’. Y después de eso viene y se hace el ya famoso amistoso contra Paraguay, en la cancha de Argentinos, para que debute y así España ya no pudiera insistir más”, sentencia Souto sobre su contribución a que Messi pueda hacer historia con la Albiceleste.