Se conoció la contundente decisión de la MLS con Lionel Messi tras la victoria del Inter Miami

El capitán argentino convirtió un gol y brindó tres asistencias para el triunfo de Las Garzas 4-0 ante Cincinnati y la Major League Soccer decidió distinguirlo.

Lionel Messi fue la figura del Inter Miami en la victoria 4-0 ante Cincinnati, en el TQL Stadium. Lo cierto es que tras ganar este duelo correspondiente a la Semifinal de los Play Off de la Conferencia Este, la Major League Soccer (MLS) le entregó al jugador argentino un reconocimiento.

El astro argentino convirtió un tanto anoche y registró tres asistencias (una para Mateo Silvetti y dos para Tadeo Allende) en lo que fue triunfo de los dirigidos por Javier Mascherano, que lo clasificaron a la final de la Conferencia Este.

Por su parte, el organismo rector del fútbol estadounidense decidió entregarle el premio al Mejor Jugador del partido, un reconocimiento para una producción que le permitió al Inter Miami llegar a la Final de su conferencia por primera vez en su corta historia.

¿Qué necesita el Inter Miami de Lionel Messi para ganar la MLS? A Las Garzas le esperan un duro choque de final de conferencia ante el New York City FC (eliminó al Philadelphia Union al vencerlo en su turno por 1 a 0). De superar este último escollo en la Conferencia Este -el New York City FC, rival al que venció 4 a 0 el pasado 25 de septiembre en condición de visitante- se medirá en la Final nacional a Vancouver Whitecaps.

Recordemos que el conjunto canadiense viene de eliminar a Los Ángeles FC, uno de los favoritos y esperar rival, que puede salir del duelo de este 24 de noviembre, cuando San Diego defina un lugar con Minnesota United.